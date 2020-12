Maya planteó congelar los sueldos pese a que su Presupuesto incluye una subida del 0,9% para los 27 ediles

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, planteó la congelación de los sueldos de los 27 corporativos del Ayuntamiento de Pamplona pese a que en el proyecto presupuestario elaborado por Navarra Suma se incluye una subida del 0,9%, el mismo porcentaje que se aplicará a todos los empleados municipales.



Fue el pasado 24 de noviembre cuando el alcalde y la concejala delegada de Asuntos Generales María Echávarri ofrecieron una rueda de prensa conjunta para dar a conocer el Presupuesto para 2020, con un importe de 232 millones de euros, tras haber sido aprobado por la Junta de Gobierno Local minutos antes.



En el transcurso de la comparecencia pública, Maya planteó su intención de congelar las retribuciones de los concejales con el argumento de que el Ayuntamiento no lo podía permitir dada la crisis generada por la pandemia, pero omitió mencionar que en el proyecto presupuestario que acababa de presentar aparecía recogido un aumento salarial para los 27 cargos electos: "Incremento general de retribuciones a empleados públicos y corporativos previsible de un 0,9% en todos los aspectos. De igual manera, tal porcentaje se aplicará respecto de los pagos por pensiones dependientes de esta institución".



Dejando al margen que la competencia sobre la retribución de los corporativos no es del alcalde –corresponde al Pleno– y que ningún grupo municipal se hubiera posicionado al respecto, que Maya decidiera en el último instante plantear la rebaja salarial sólo puede entenderse desde una clave de estrategia política.



De hecho, en la mencionada comparecencia el alcalde hizo una referencia expresa a la medida adoptada por el Parlamento foral un día antes para un aumento del 0,9% de las retribuciones de los parlamentarios y miembros del Gobierno de Navarra.



Maya puso como ejemplo al Ayuntamiento por no subir los sueldos y por la responsabilidad de su iniciativa, aunque en el documento que había sido aprobado minutos antes por la Junta de Gobierno Local aparecía recogido un informe aplicando el incremento porcentual del 0,9% para todos los corporativos.



El anuncio del alcalde generó críticas unánimes de los grupos municipales, que además de recordarle que la decisión compete al Pleno, lamentaron la utilización partidista de un asunto tan sensible como este.



En el caso de PSN y Geroa Bai, vincularon directamente la subida de los sueldos en el Ejecutivo foral con el anuncio del alcalde de congelarlos en el Ayuntamiento de Pamplona, acusando a Maya de actuar como oposición de facto al gobierno de coalición liderado por María Chivite.



No quedó ahí la cosa, porque en el último Pleno celebrado el 26 de noviembre, EH Bildu, PSN y Geroa Bai sacaron adelante una iniciativa para que la congelación salarial también alcance a los cargos de libres de designación de Navarra Suma, para quienes Maya no planteó la congelación de sus retribuciones.



El equipo de Gobierno también votó a favor de esta propuesta al ver que iba a ser aprobada por el resto de formaciones.



El asunto salió a relucir este pasado miércoles en las comisiones extraordinarias de Presidencia y Asuntos Ciudadanos, donde se estudiaron las partidas presupuestarias de sus respectivas áreas.



Los responsables de Navarra Suma confirmaron la existencia del informe donde se recoge la subida salarial y que fue firmado por el director de Recursos Humanos, Javier Morrás, pero aseguraron que no era definitivo.



Habrá que esperar unos días para conocer con detalle las partidas asignadas a cada área municipal en el proyecto presupuestario de Navarra Suma. Ayer le tocó el turno a Alcaldía, Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos, Hacienda, Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, Cultura, Igualdad, Educación, Participación y Juventud.



Hoy corresponderá a las áreas dependientes de la Comisión de Urbanismo, como Vivienda, Sanidad, Movilidad y Sostenibilidad, Conservación Urbana y Proyectos Estratégicos.



Después llegará el momento de las negociaciones, con la 'barra libre' ofrecida por Navarra Suma al PSN –sus únicos socios posibles tras descartar a Bildu y la negativa anunciada de Geroa Bai– para poder aprobar el Presupuesto del próximo ejercicio.



No se presenta nada sencilla la tarea. La reciente reprobación del alcalde propiciada por los socialistas y los nada disimulados enfrentamientos verbales entre ambas formaciones son factores que no propician el acuerdo, aunque queda por determinar si las propuestas que traslade Navarra Suma al grupo municipal del PSN terminan por favorecer la aprobación del Presupuesto de 2020.





La votación sobre el Presupuesto, el 22 de diciembre. Una vez termine hoy el repaso de las partidas que incluye el proyecto presupuestario de Navarra Suma, los grupos municipales dispondrán hasta el 17 de diciembre para presentar sus enmiendas. En el caso de EH Bildu y Geroa Bai, ya han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad, lo que en la práctica significa que no piensan apoyar el Presupuesto. Diferente es la posición del grupo municipal socialista, cuya portavoz Maite Esporrín ya ha adelantado su intención de presentar enmiendas parciales. La votación tendrá lugar en un Pleno extraordinaria fijado para el 22 de diciembre.