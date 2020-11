Maya abre la caja del Presupuesto al PSN para garantizarse su apoyo

El alcalde de Pamplona Enrique Maya se ha mostrado dispuesto a aceptar las propuestas que el grupo municipal socialista plantee al proyecto presupuestario de 2020 con tal de garantizarse su aprobación, incluidos el proyecto de los Caídos o el del corredor sostenible del Labrit, que no aparecen en el listado de Navarra Suma y son prioritarios para el PSN.

Acompañado de la concejala delegada de Servicios Generales María Echávarri, Maya ha presentado este martes el proyecto presupuestario del Ayuntamiento para el año que viene, que contempla un techo de gasto de 232,4 millones, con la incógnita de saber si será capaz de conseguir el apoyo del PSN para aprobarlos.

Sus antecedentes no son nada prometedores; en cinco ejercicios (4 en su anterior etapa como alcalde y el año pasado) no lo había podido hacer y se ha visto obligado a prorrogar los Presupuestos, que en este caso serían los últimos que aprobó el cuatripartito (2018), lo que no deja de ser paradójico tratándose del proyecto que elaboró el gobierno de Asiron.

Tampoco es que sus relaciones con el grupo municipal socialista –su único socio posible tras haber excluido a Bildu y que Geroa Bai anunciara que no le va a apoyar– atraviesen por el mejor momento. Los enfrentamientos entre Navarra Suma y PSN, salvo algún acuerdo puntual, han sido continuos y Maite Esporrín se viene quejando desde el principio de la legislatura que no cuentan con ellos ni reciben información del equipo de Gobierno.

"Solo nos llama para los marrones", comentó el otro día Esporrín refiriéndose al alcalde Maya, al que para empeorar las cosas le van a pedir su reprobación en el Pleno del jueves tras la resolución del TAN sobre la encuesta en escuelas infantiles.

En la rueda de prensa de esta mañana, el alcalde hizo continuas alusiones a las consecuencias de una prórroga presupuestaria en plena pandemia y se mostró dispuesto a negociar las enmiendas que se presenten en este periodo de tramitación pese a los desencuentros con los socialistas, a lo que ha calificado de "socios preferentes".

"Solo faltaba que el hecho de que me reprueben sea razón para que no tengamos Presupuesto. No es razón decirle a un ciudadano que no hay Presupuestos porque no he entregado la encuesta de escuelas infantiles. Creo que hay posibilidades de aprobar el Presupuesto", ha comentado Maya.

Los 232,4 millones de euros de gasto previsto en el Presupuesto se corresponden con 194,1 millones de los llamados gastos de funcionamiento (gastos de personal, gastos de las áreas municipales), 7,7 millones de carga financiera por amortizaciones de préstamos e intereses, 0,4 de activos financieros y 30,2 millones de euros de inversiones.

"Tenemos una oportunidad de oro de disponer de un Presupuesto que va a marcar el futuro, va a marcar las reglas para futuros Presupuestos, nos va a dar mas margen en caso de que hubiera futuras prórrogas" ha señalado el alcalde de Navarra Suma.