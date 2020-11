Pamplona comienza la tramitación del proyecto de Presupuestos y Maya insiste en su llamamiento para que se aprueben

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona para 2021, que asciende finalmente a 232.384.928 euros. Comienza así la tramitación de un proyecto que tiene como horizonte de aprobación en pleno el próximo mes de diciembre.

El alcalde, Enrique Maya, ha vuelto a incidir en la importancia de que se aprueban las cuentas para el próximo año y ha hecho un llamamiento a los grupos municipales para que el proyecto pueda prosperar. Maya ha situado al PSN como "interlocutor preferente, sin descartar acuerdos con Geroa Bai y excluyendo una negociación con EH Bildu", y se ha mostrado dispuesto a llevar a cabo "una negociación alejada de orgullos personales".

Los 232,4 millones suponen un incremento del 23,6% respecto a los 188 millones del Presupuesto inicial prorrogado para este 2020 y un aumento del 14,8% respecto a los 216 millones de euros del Presupuesto definitivo vigente en este momento para este año.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri, han comparecido antes los medios para detallar ese proyecto de Presupuestos que cuenta con 30,2 millones de euros para inversiones en la ciudad.

Maya ha vuelto a insistir en la importancia de aprobar estos Presupuestos para que esas cuantías estén disponibles desde el inicio de 2021 sin tener que demorar su ejecución hasta la aprobación de modificaciones presupuestarias como ocurriría en caso de una nueva prórroga. "Es un Presupuesto social, que destina la mayor parte de sus recursos a atender a quienes más lo necesitan. Que apoya a los sectores más afectados por la pandemia. Que invierte de manera equilibrada en los distintos barrios de la ciudad. Y que no descuida aspectos tan importantes para la ciudadanía como la seguridad, la educación o el turismo", ha afirmado.

El alcalde ha explicado que ha estado en contacto con PSN y con Geroa Bai "para ver qué perspectivas podía haber con esta tramitación de Presupuestos, y unos con más disposición y otros con menos han dicho que sigamos adelante con la tramitación" y que "en su caso" estos grupos presentarían enmiendas al proyecto, es decir, no se ha producido un acuerdo presupuestario previo. No obstante, Maya ha subrayado que el proyecto se ha aprobado "con conocimiento de ambos grupos". "Lo digo para que quede claro que no ha sido una tramitación no hablada", ha incidido.

Enrique Maya ha afirmado que el Presupuesto de 2021 "nos abre una magnífica oportunidad, pero para eso hace falta Presupuesto". "Tenemos una oportunidad de oro de disponer de un Presupuesto que va a marcar el futuro, va a marcar las reglas para futuros Presupuestos, nos va a dar mas margen en caso de que hubiera futuras prórrogas. Es fundamental tener Presupuesto y estoy convencido de que el Presupuesto que hemos elaborado es adecuado a lo que se necesita, pero también se pueden discutir muchas cosas, sobre todo en inversiones. Yo estoy dispuesto a una negociación alejada de orgullos personales, de cabezonería. Es mucho más importante para Pamplona tener un Presupuesto que no tenerlo, y preferimos tener un Presupuesto que no sea el que más nos gustaría con tal de tener un Presupuesto", ha indicado.