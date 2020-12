El Ayuntamiento de Pamplona recibe 3 alegaciones para paralizar la nueva zona comercial de la avenida Zaragoza

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 3 alegaciones contra la construcción de una zona comercial en la avenida Zaragoza, en una parcela de 59.467 metros cuadrados, de los cuales 9.600 irán destinados a acoger una gran superficie comercial. El terreno se ubica en el límite entre Pamplona y Galar, colindante con el centro de atención animal y la nueva gasolinera que conecta la calle Sadar y la avenida de Navarra.



El proyecto ha generado una profunda preocupación entre vecinos y comerciantes de Milagrosa, Azpilagaña e Iturrama por el efecto negativo que puede tener en el tejido social y productivo de los tres barrios, donde el cierre de locales y pequeños negocios continúa imparable.



Tras muchos años paralizado, el expediente fue reactivado recientemente por el equipo de Gobierno y ahora se encuentra pendiente de la aprobación definitiva después de haber pasado el trámite que permitía un cambio de las condiciones urbanísticas originales gracias a los votos de los grupos municipales de Navarra Suma y PSN.



EH Bildu y Geroa Bai votaron en contra al entender que la nueva modificación no permitirá que se construyan viviendas, tal y como habían solicitado ambas formaciones para tratar de limitar el impacto que el proyecto tendrá en los tres citados barrios, de forma preferente, y en el resto de la ciudad.



Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento de Pamplona dar luz verde al proyecto, aunque la aprobación definitiva es competencia del Gobierno de Navarra al tratarse de un proyecto de incidencia supramunicipal.



Las alegaciones contra la construcción de la nueva superficie comercial aparecen firmadas por la Asociación de Comerciantes de Navarra, que representa a 28 asociaciones con 1.700 establecimientos adheridos; Denok Bat, una federación compuesta por asociaciones de comercio y servicios de Pamplona, Baztan, Bera, Doneztebe, Lesaka, Leitza, Sakana y Tafalla; y la Asociación de Comercio y Hostelería La Rotxa.



Varios de sus representantes se reunieron la semana pasada con los grupos municipales para darles a conocer las alegaciones presentadas y solicitar que reconsideren el proyecto urbanístico.





Imagen de los terrenos donde el Ayuntamiento pretende autorizar una gran superficie comercial.En el escrito presentado por la Asociación de Comerciantes de Navarra se alude a la obligación legal de poner en marcha una proceso de participación ciudadana por la incidencia y efectos del citado proyecto. Además, considera que el uso global que se asigna a la parcela de mayor tamaño "no se ajusta ni justifica con los principios y criterios desarrollo urbanístico, así como la normativa comercial y la realidad de la zona".Según se expone en el escrito, la actual normativa establece que se debe "favorecer el comercio dentro del núcleo urbano" y tiene que haber "armonía entre usos residenciales y comerciales, debiendo los grandes establecimientos ubicarse en zonas de uso residencial dominante".Por todo ello, la Asociación de Comerciantes concluye que la propuesta del Ayuntamiento "no se ajusta a lo dispuesto en la normativa", por lo que solicita la inclusión de otros usos globales, como puede ser el residencial comunitario, y una reducción del uso comercial".Desde la Federación de Comercio y Servicios Denok Bat recuerdan la vigencia de las políticas públicas para el fomento y la preservación del comercio minorista de proximidad, que con proyectos como el de la avenida Zaragoza se ponen en evidencia.En el escrito de alegaciones se hace mención al(Edusi) aprobado por el Ayuntamiento, en el que se constata los efectos que está teniendo en los barrios de Milagrosa-Arrosadía y Azpilagaña. "El comercio de barrio, como efecto de la implantación de grandes superficies comerciales periféricas, en algunos casos cercanas, ha visto decaer su negocio en una proporción exagerada", se recoge en el citado estudio.Con respecto a la ordenación de un gran establecimiento comercial, Denok Bat menciona el artículo 19 de la Ley Foral, donde se especifica que "las grandes establecimientos comerciales exclusivamente se podrán ubicar en suelos urbanos o urbanizables con un uso residencial dominante".Se considera uso residencial dominante aquél que contenga áreas residenciales con vivienda colectiva continuada de 250 viviendas o 600 habitantes y una densidad residencial de 40 viviendas por hectárea, lo que según la asociación no se cumple en este caso.En parecidos términos se expresa la alegación de la Asociación de Comercio y Hostelería La Rocha, que también alude a la omisión de varios documentos que debe contener un instrumento de modificación estructurante del planeamiento. En concreto aluden a la ausencia de los informes de viabilidad y sostenibilidad económica; de movilidad y sobre afecciones medio ambientales.

Reunión con los grupos. Varios representantes de las asociaciones de comerciantes se reunieron la semana pasada con los grupos municipales para darles a conocer las alegaciones presentadas y solicitar que reconsideren el proyecto urbanístico. Bildu y Geroa Bai les mostraron su apoyo, Navarra Suma se posicionó en contra y PSN no dejó clara su posición.