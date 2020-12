Maite Esporrín: "Para apoyar el Presupuesto tienen que aprobar todas nuestras iniciativas; me cuesta trabajo pensar que lo hagan"

El PSN está ultimando el listado de las exigencias que este miércoles presentará al alcalde de Pamplona Enrique Maya si quiere garantizarse su apoyo. Maite Esporrín asegura que lo hacen por responsabilidad, por el compromiso de su formación para buscar consensos políticos que permitan mitigar el efecto devastador de la pandemia, pero reconoce que no es una posición sencilla para el grupo municipal socialista tras un año y medio de legislatura marcado por las desavenencias con Navarra Suma, pese a los acuerdos que han mantenido en política lingüística o simbología.

¿Cuántas veces le ha llamado el alcalde Maya en los últimos 15 días?

–No demasiadas, la verdad. Un par de veces como mucho. Ya sabe que nosotros no vamos a negociar y en este sentido creo que lo tiene asumido.

A lo mejor sigue enfadado por la reprobación que propició el PSN en el último Pleno.

–No lo sé. No he tenido la oportunidad de hablarlo con él porque las conversaciones que hemos mantenido han sido muy escuetas, de las cuestiones del día a día, pero no ha comentado nada. No lo veo muy enfadado.

Lo que sí le molestó es que compartiera en el grupo de whatsapp de los concejales la rueda de prensa donde cargó contra el PSN por un recurso presentado ante el TAN, precisamente el que ha acabado motivando la reprobación del alcalde.

–Quise dejar claro que yo estaba diciendo la verdad y si le molestó tanto lo siento mucho. Lo hice para demostrar que la rueda de prensa efectivamente había existido y que se podía comprobar todo lo que estaba diciendo. Por eso mandé el enlace a los portavoces de los grupos, para demostrar que no estaba mintiendo.

¿Cómo cabe interpretar que Maya planteara una congelación salarial si el Presupuesto municipal incluye una subida del 0,9%?

–Es un ejemplo más de la actitud de Enrique Maya de actuar como oposición al Gobierno de Navarra, al igual que con las viviendas de alquiler social. Hay que recordar que el día de antes se conoció que se iban a subir los suelos del Gobierno y Parlamento foral y a él parece que se le encendió la bombilla. Fue capaz de aprobar un documento en la Junta de Gobierno, donde se recogía la subida salarial para los corporativos , y 5 minutos después dar otra versión. Por eso planteamos una iniciativa, que fue aprobada, para que la congelación afecte también a los cargos de libre designación, a los que Maya quiso dejar la subida.

Es de suponer que habrá habido algún acercamiento por parte de Navarra Suma, porque necesita del apoyo del grupo municipal socialista si pretende aprobar el presupuesto del próximo año.

–Sí que intentaron plantear una reunión de Presupuestos, pero nosotros no queremos entrar en una negociación. Vamos a plantear nuestras iniciativas y si ven que las puedan asumir y las aprueban, pues bien. Y si no, tan amigos.

¿Significa que van a presentar enmiendas al proyecto presupuestario?

–Sí. Estamos ultimándolas. Sabemos que es una decisión difícil, pero consideramos que dado el momento tan excepcional en el que estamos no podíamos dar un portazo de entrada al Presupuesto y quedarnos con la idea de que Maya no es capaz de aprobar un Presupuesto. Hay que intentarlo al menos, lo que no quiere decir que queramos facilitar el trabajo de Navarra Suma en este ayuntamiento. Nosotros apostamos por las cuestiones que son buenas para la ciudad y nos parece poco responsable no plantear iniciativas. Presentaremos una batería de medidas que nos parecen importantes y luego será decisión del equipo de Gobierno que las apruebe o no.

El alcalde Maya dijo el otro día que no pondría obstáculos a las propuestas que pudiera presentar el PSN con tal de garantizarse su aprobación. Igual Navarra Suma les aprueba todo lo que le presenten.

–Eso sería muy beneficioso para la ciudad, porque van a ser medidas muy interesantes.

Si aprueban todas sus propuestas, ¿votarán a favor del presupuesto de Navarra Suma?

–Lógicamente. Si nos aprueba todo, claro. Porque insisto que es un todo, no vamos a negociar esta partida sí o esta no, aquella me gusta y la otra me molesta. Va a ser un todo y si aceptan ese todo votaríamos a favor.

¿Cree que le aprobarán todas sus enmiendas?

–Me cuesta trabajo pensar que lo hagan porque comprendo que algunas de ellas no son sencillas, otras sí.

En el Presupuesto de Navarra Suma no aparecen partidas para el proyecto de los Caídos o el corredor sostenible del Labrit, que el PSN considera prioritarios, y en cambio sí incluyen una partida para la pasarela del Labrit, que ustedes rechazan. ¿Pueden llegar a entenderse en estos temas?

–Ellos lo tendrán que valorar. Mantuvimos un primer contacto con el borrador del Presupuesto y ya nos manifestamos en contra de que apareciera una partida para la pasarela del Labrit, porque entendemos que Pamplona ya la ha pagado y no la vamos a pagar otra vez. Nos sorprendió que en el borrador definitivo esa partida aumentaba, lo que me lleva a pensar que mucha sensibilidad con nuestra propuesta no tuvieron. En el caso de los Caídos creemos que hay que resignificar el edificio después de tanto dolor causado a tanta gente. En lo demás veremos venir, pero tiene que ser todo.

Si hay una enmienda que Navarra Suma no acepte, ¿el PSN votaría en contra?

–Así es.

Aunque no hayan negociado hasta el momento, cabe pensar que el equipo de Gobierno lo intentará hasta el último instante.

–No vamos a negociar. Lo aceptan o no. Bastante esfuerzo está haciendo el grupo socialista presentando unas enmiendas que son razonables. No planteamos nada del otro mundo ni imposibles, pero hay cosas en las que lógicamente no vamos a coincidir con el equipo de Gobierno.

¿Conoce Navarra Suma el contenido de las enmiendas que están elaborando?

–No. Se las entregaremos este miércoles, después de la rueda de prensa que vamos a ofrecer en la que explicaremos nuestra postura. Previamente, tienen que ser aprobadas por los órganos internos del partido, en este caso el Comité Local, pero aún tenemos que terminar de perfilarlas dentro del grupo municipal.

¿Es una decisión que tiene el visto bueno de la dirección del PSN?

–Sí. Nos convocaron a una reunión donde nos pidieron hacer el esfuerzo de intentar, que no es poner la alfombra, ser positivos. Pero el resto ha sido una cuestión del grupo municipal.

No parece que las relaciones entre Navarra Suma y PSN atraviesen por su mejor momento. De hecho los desacuerdos han ido subiendo en número e intensidad en los últimos meses. ¿Es posible pasar página y pensar en afrontar los dos años y medio que restan de legislatura de la mano de la coalición UPN-PP-Cs si es que finalmente terminan por aprobar el Presupuesto?

–No. No somos rencorosos, pero tampoco se nos puede olvidar la forma de gobernar de este equipo municipal. El trabajo que estamos haciendo desde el PSN no trata de blanquear eso. Es por nuestro compromiso con Pamplona, con Navarra Suma no tenemos ningún compromiso. No nos gusta en absoluto su forma de gobernar, todos los días nos lo demuestran con iniciativas tomadas de forma unilateral, pero la vida es así y están gobernando ellos por ser la lista más votada.

¿Piensa que la mayoría progresista, que ya es una realidad en el Gobierno de Navarra, podrá ampliarse a los municipios de cara a la próxima legislatura?

–Es evidente que la situación no es la misma que hace unos años y pienso que EH Bildu está cambiando y está reconociendo que tiene que trabajar de otra manera, lo está haciendo, pero todavía tienen pasos que dar, todavía tienen que condenar y reconocer que todo aquel sufrimiento fue inútil y pedir perdón a las víctimas. Les falta dar ese paso y espero que sea cuanto antes, porque facilitaría muchísimo las cosas en Pamplona.

Los comerciantes de Iturrama, como los de Azpilagaña y Milagrosa, se han posicionado en contra del proyecto comercial previsto en la avenida Zaragoza por el efecto en el tejido social y productivo de los barrios y han pedido al PSN que reconsidere su apoyo. ¿Van a hacerlo?

–A nosotros también nos preocupa. En este expediente, que tenía cierta urgencia para el equipo de Gobierno, no veíamos inconveniente en destinar parte de la parcela a vivienda. Fue el equipo de Gobierno el que planteó ciertos problemas a eso y nosotros mantenemos nuestra postura. Aunque dimos el visto bueno a la tramitación, no descartamos que no toda la parcela sea para una gran superficie comercial y esperemos que el equipo de Gobierno ceda.