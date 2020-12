Fran Chamorro, un joven coreógrafo por el que ya corre el 'ritmo' ganador

Fran Chamorro Ursuegui, estudiante de magisterio en la UPNAde 20 años, no había diseñado ninguna coreografía en su vida hasta finales de este verano, cuando su hermana Naiara se lo propuso para la quinta edición del 3Dance, un festival organizado por los ayuntamientos de Egües, Huarte y Villava que tuvo lugar el 15,16 y 17 de septiembre. Antes de la cita, Fran reunió a la gente necesaria para formar una megacrew, un mínimo de 21 personas, ensayaron "unos pocos días"y aún así se hicieron con el certamen. Ni medio año después, ha creado su propia compañía de baile, Taupadak, que el 12 de diciembre conquistó el Campeonato Nacional de Danzas Urbanas en la modalidad megacrew y absoluta. Ahora les espera París, Roma o Londres, una de las tres capitales europeas donde se celebrará el Campeonato Europeo de Danzas Urbanas el último trimestre de 2021. "Lo primero que les dije es que nunca hay que perder la humildad porque cuando pasa esto, ganar tanto en tan poco, siempre empiezan los egos, Y hay que tener los pies en la tierra, porque un día se gana y otro se puede perder y hay que aprender a perder y a ganar", reflexiona Fran.

La relación con las danzas urbanas se fraguó hace cuatro años, cuando empezó a acudir a la escuela de baile Stylo, en la Rochapea: "Iba a ver a mi hermana a sus campeonatos de baile y un día mis amigos y la familia me dijeron que tenía ritmo. Así que me animé y comencé a acudir a clases", recuerda. El ritmo quizás lo había adquirido durante su época con las Euskal dantzak, bailando los gigantes de Barañain o practicado capoeira. "Desde pequeño he estado haciendo una cosa u otra", reconoce.

Después de Stylo, pasó a la escuela de danza Ravel, en la calle San Fermín, y en la actualidad forma parte de la escuela de danzas urbanas Klimax, con sede en Barcelona: "Debido a la pandemia todas las clases son on-line", explica. Además, durante los últimos veranos, ha participado en campamentos en Valencia, Bilbao, Barcelona y Madrid donde profesores le enseñaban a bailar coreografías concretas, pero no a prepararlas: "Todo lo que he aprendido ha sido en cursos que he visto por internet", señala.





Madres de oro



Fran entrena a tres grupos: Taupadak, formado por 27 personas de entre 15 y 25 años y de modalidad megacrew, FLX, compuesto por 13 chicas de entre 16 y 21 años, y las golden crew, un grupo de madres de unos 45 años que también participaron Campeonato Nacional de Danzas Urbanas, que no se llevaron la victoria: "Una pena que no ganaran mis mamis", apunta entre risas.

En megacrew participan un mínimo de 21 personas. La actuación tiene que durar entre 3:30 y 5 minutos y durante los primeros y últimos 30 segundos del baile todos los miembros tienen que estar bailando en el escenario. En absoluta la duración es de entre 2 y 3 minutos y "no hay ni entradas ni salidas de gente al escenario. Todos juntos bailan haciendo diferentes posiciones", resume.