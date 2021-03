Navarra Suma descalifica la labor del grupo de polibicis

pamplona – La mayoría municipal ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento que recupere el servicio policial municipal de patrullaje en bicicleta que Navarra Suma eliminó nada más hacerse con la Alcaldía.

La propuesta fue presentada ayer en la Comisión de Presidencia por el PSN y contó con el respaldo de EH Bildu y Geroa Bai, mientras que Navarra Suma votó en contra.

La socialista Maite Esporrín recordó en su intervención que el alcalde Maya achacó la desaparición del grupo de polibicis a una cuestión temporal vinculada a las necesidades de personal durante los Sanfermines, pero que el concejal delegado de Seguridad Ciudadana Javier Labairu reconoció más tarde que la eliminación tenía carácter permanente.

La edil del PSN mencionó que la mayoría municipal sigue apostando por recuperar los polibicis, como ya disponen muchas ciudades, y puso en duda los argumentos que se emplearon en su día para su eliminación.

Labairu demostró la nula gracia que le hace el servicio de patrullaje en bicicleta de agentes de la Policía Municipal. Dijo que es un "adorno", "ineficaz", que no tiene el apoyo de los mandos de la Policía Municipal, que no hay plantilla suficiente para montar el servicio, que los agentes no quieren ser destinados ahí y que la adversa climatología de Pamplona impediría que puedan salir de servicio muchos días al año.

Por parte de EH Bildu intervino Eva Aranguren, que hizo alusión a la rapidez de Navarra Suma en suprimir los polibicis por tratarse de una iniciativa del cuatripartito y reclamó que se recupere el grupo por los servicios ciudadanos que presta.

El concejal de Geroa Bai Patxi Leuza se refirió a la importancia de tener este grupo por la cercanía a la ciudadanía que ofrece y por su presencia en espacios peatonales o zonas verdes, lamentando que la postura de Navarra Suma no haya variado.