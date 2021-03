El sábado se estrena 'Beste behin batean' en la Escuela Navarra de Teatro

Poco más de seis meses después de que se fallara el Concurso de Textos Teatrales del Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro para público infantil de 2020, este sábado se estrenará el montaje de la obra ganadora en la modalidad de euskera. 'Beste behin batean', escrita por Xabier Paya Ruiz, se representará en la Escuela Navarra de Teatro a partir de las 18 horas. Las entradas están ya a la venta al precio de 6 euros en www.laescueladeteatro.com y en la propia taquilla de la ENT desde una hora y media antes del inicio. Para grupos de cinco personas o más la entrada tendrá un precio de cinco euros por persona.

'Beste behin batean' ofrece una relectura crítica y amable de algunos cuentos clásicos, proponiendo una reelaboración acorde a la diversidad social y volviéndolos más inclusivos, a la par que se respeta su esencia. La obra narra la historia de Rizzo, una niña de 9 años que vuelve del colegio a casa de su abuela con una tarea que no sabe cómo abordar: tiene que elegir, de entre todos los cuentos clásicos, el que más le gusta. Pero la pequeña Rizzo se encuentra con una gran dificultad a la hora de hacer esa elección, porque tiene miedo de escoger un cuento que pueda resultar ofensivo o pueda hacer daño a algún compañero de clase. Ximona, su abuela, y amante de los libros en general y de la literatura clásica infantil en particular, le guiará en esa elección y le invitará a modificar esas partes de los cuentos clásicos con los que Rizzo no se identifica.

En la presentación del montaje de la obra han participado este jueves la concejala delegada de Cultura de Igualdad, María García- Barberena, la directora de la producción, Virginia Cervera, la actriz Esti Curiel, y la representante de la Escuela Navarra de Teatro María Sagüés.

El Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro convocan anualmente el Concurso de Textos Teatrales para público infantil con el objetivo de promocionar la dramaturgia dirigida a público infantil, contribuir a fortalecer y potenciar el teatro contemporáneo y aumentar la riqueza cultural y artística en el ámbito teatral desde la infancia. El pasado año se presentaron 13 obras teatrales en euskera, un 44% más que en la edición de 2019 cuando concurrieron 9.

El montaje de 'Beste behin batean' está dirigido por Virginia Cervera Palacios y cuenta en su reparto con las actrices Esti Curiel, Sofía Díez y Mónica Torre. El vestuario lo firma María Sagüés, el diseño de la puesta en escena Laguru, la iluminación Luzyfer y la escenografía Atornapión. Se trata de una producción de la Escuela Navarra de Teatro, basada en el texto escrito por Xabier Paya Ruiz. El jurado valoró la gran calidad literaria de "Beste behin batean", con una acertada mezcla entre la bertsolaritza y la literatura dramática.

Xabier Paya Ruiz (Bilbao, 1982) es bertsolari, guionista, traductor e intérprete de formación, con diversos estudios de posgrado. Tiene varios estudios de guion, entre los que destacan el itinerario formativo 'Factoría de Guion' organizado por EIKEN y EITB, en el que se especializó en guion de televisión; un curso de especialización en guion de comedia impartido por Robert McKee en Londres; o diversos cursos organizados por la SGAE de la mano de Michel Gaztambide o Patxo Telleria. Tiene experiencia como guionista en televisión, en teatro y como escritor y traductor de obras literarias.

Virginia Cervera Palacios inició sus estudios de interpretación en la Escuela Navarra de Teatro y sus estudios de danza en la Escuela Navarra de Danza. A través de una beca de ampliación de estudios artísticos del Gobierno de Navarra, estudió en la prestigiosa escuela de teatro Êcole Jacques Lecoq de París. Ha trabajado en formaciones como Sambhu Teatro y fundó Malaspulgas, compañía especializada en adaptar textos clásicos para público juvenil y familiar. En el ámbito cinematográfico, ha trabajado a las órdenes de Francisco Avizanda o Montxo Armendáriz.