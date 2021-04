Navarra Suma minusvalora la Mesa de los Sanfermines

"Hay ocasiones en las que a veces no es necesario convocar a alguien para saber lo que piensa". "La Mesa de los Sanfermines es un órgano de participación que está muy bien para lo que está. Para mejorar los Sanfermines, no para decidir si los hay o no los hay". Con estas palabras, la concejala de Cultura, María García Barberena, se ha excusado en no convocar a dicho órgano y minusvalorarlo.

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprobó ayer con los votos de EH Bildu, PSN y Geroa Bai "instar al alcalde a que mantenga en todo momento una actitud prudente y responsable en referencia a los Sanfermines y a que se convoque la Mesa de los Sanfermines para que las decisiones en esta materia se adopten, por consenso, tras escucha a todos los sectores y ámbitos de la fiesta, además de a todos los grupos políticos municipales".

El portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, recordó los actos "imprudentes" de Maya durante los no Sanfermines de 2020 –desplegar un pañuelo gigante el día 6 o acudir por su cuenta y a sitio reservado a la misa del día 7– y le exigió responsabilidad para este año: "Si le pedimos prudencia es porque el año pasado no fue prudente. Transmita un mensaje de prudencia y de coherencia y no genere falsas expectativas". Además, en referencia a las constantes declaraciones del alcalde en las que no deja claro si habrá fiestas, indicó que "el señor Maya se cree que es el dueño de esta ciudad, que Pamplona es su cortijo particular".

Desde el PSN recordaron que en la actualidad Navarra "es de las peores comunidades en datos de coronavirus". Por eso, la concejala socialista, Maite Esporrín, comentó que "debemos ser rigurosos y el alcalde debe dar ejemplo y unas directrices claras a la ciudadanía". Respecto a la Mesa de los Sanfermines, Esporrín señaló que se debía convocar antes de anunciar cualquier tipo de decisión: "Sería bueno que se convocara y que se tome una decisión unánime". Además, recordó que el comité de fiestas de Baiona ya había suspendido los festejos. "Son fiestas posteriores y ya han tomado la decisión", expresó.

Por parte de Geroa Bai, incidieron en el mensaje de la responsabilidad y no repetir los errores de los Sanfermines del año pasado. "No se deben cometer los errores del año pasado. No hay que caer en las no fiestas. Estamos a tiempo de frenar el pistoletazo de salida a el Navarra en fiestas", afirmó Patxi Leuza. Además, como el resto de la mayoría municipal, exigió a Maya que convocara la Mesa de los Sanfermines.





Mesa sin fecha



La concejala de Cultura, María García Barberena, aseguró que "detrás de esta declaración está el afán de protagonismo y las ganas de enredar" de la mayoría municipal ya que el alcalde "no manda mensajes contradictorios, solo contesta a los periodistas. Transmite mensajes prudentes, escuetos y no se dedica a embarullar. Tenéis el afán de tener amordazado al alcalde. Ya ni queréis que contesté a los periodistas".

Respecto a la Mesa de los Sanfermines, Barberena recordó que el alcalde "ya ha dicho que la va a convocar. Se le insta a que haga algo que ya ha dicho que va a hacer. Algo inaudito", finalizó Barberena.