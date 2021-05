Primer fin de semana de la Servicial Vinícola y el Ciaurriz en las terrazas de la Plaza de la Cruz

pamplona – Las nuevas terrazas del bar Ciaurriz y La Servicial Vinícola, situadas en la plaza de la Cruz en la esquina de las calles San Fermín y Sangüesa, presentaron ayer un muy buen ambiente. Los pamploneses y pamplonesas aprovecharon el espléndido sábado –brilló el sol durante todo el día y se superaron los treinta grados– y llenaron las 16 mesas de las que disponen estos dos establecimientos hosteleros del II Ensanche.

Una empleada de La Servicial Vinicola, situada en la calle Navarro Villoslada, comentó que estaban trabajando sin cesar. "Hay muchísima gente desde la mañana. Para el mediodía, si no habías reservado mesa no te podías sentar". Las terrazas temporales autorizadas por el Ayuntamiento de Pamplona no cuentan con cocina, aunque no es un impedimento para seguir disfrutando de los platos estrella de la Servi: ajoarriero, manitas cerdo o callos, entre otros. Todo ello, acompañado por los vinos de su bodega.

El bar Ciaurriz, en la calle Padre Calatayud, también presentó muy buen ambiente en la jornada de ayer. "Al mediodía ha estado a tope", comentó Jesús Echeverría, dueño del establecimiento hostelero. La clientela, añadió Jesús, era el de siempre, pero "también gente joven. Ha estado más variado que de normal". En su caso, tampoco disponen de cocina, pero en la terraza tienen para calentar los pinchos y traen los platos desde la calle Padre Calatayud. Como consecuencia, han preparado una carta específica de entrantes, hamburguesas, aunque mantienen las especialidades de toda la vida: ajoarriero, caracoles en salsa, albóndigas, cachopo...

La instalación de terrazas por diferentes espacios urbanos de Pamplona se ha multiplicado en los últimos meses. En concreto, el Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 1.378 solicitudes de las que ha denegado 300.