El Molino de Caparroso vuelve a abrir sus puertas en Pamplona

El rincón es agradable y tranquilo. Un lujo. Se asoma al río Arga en el mismo centro de Pamplona, junto al Club Natación. Un antiguo molino rehabilitado como Escuela Municipal de Piragüismo que comparte protagonismo con la gastronomía. Su terraza mira al Arga y a los nuevos responsables del bar restaurante se les escapa la vista un poco más allá, a la otra orilla. "Tenía claro que quería productos locales, trabajar con la huerta de la Magdalena. Apostar por el producto kilómetro 0 y de temporada, de calidad, que la gente coma bien y en un ambiente agradable", defiende Ione Aierdi Gozalo.

Unai, Andoni y Ione, en el interior del bar restaurante. Foto: Oskar Montero

El Molino de Caparroso volvió a abrir sus puertas el viernes con nuevos aires. Natural de Olazti, Ione lleva media vida vinculada a la hostelería, los últimos cuatro años como encargada del Haran de Sarriguren. Le encanta este mundillo y el trato con el cliente."Siempre he sido muy inquieta y he buscado algún local pequeño que me encajara para poder llevarlo yo, a lo sumo con otra persona. Vivo en el Casco Viejo, paseo mucho por la zona y esto se veía muy abandonado". Entonces le preguntó a Amaia Osaba –una de las responsables del Piragüismo Pamplona, al frente de este espacio municipal desde 2010– "y llegamos a un acuerdo para que lo gestione", explica.

"Me parece que ha estado desaprovechado, porque este entorno da muchísima paz y tranquilidad, a un paso del Casco Viejo. Es una gozada. Por aquí pasea mucha gente, se trata de que vean que estamos abiertos otra vez y que vengan a probar".

Un piano para amenizar

Como Ione también está muy vinculada a la música, no ha podido resistir la tentación y se ha hecho con un piano para el comedor. "Mi ilusión era que este sea un espacio para que a la gente que le apetezca pueda amenizar con el piano, con una guitarra... siempre que sea acústico, algo tranquilo acorde con el ambiente del local", dice.

Antes de lanzarse a la aventura, a Ione le quedaba una gestión importante. "Quería tener un buen cocinero. En mi experiencia en la Tasca de Don José conocí Andoni Garzón. Le llamé, me respondió que sí y ahí fue cuando ya dije, 'adelante'. Sé cómo es y con él me iría al fin del mundo. Un gran profesional, cocina súper bien, y es una persona tranquila y honesta", afirma.

Rabas de berenjena con salsa romesco.

Por último, Ione destaca que va a potenciar mucho los vermús y planea ofrecer catas de vino. "No es solo un restaurante para comer y cenar, que por supuesto; también es un lugar para tomar unas cañas, un vermú tranquilo, copas el fin de semana...".

La cocina

A sus 39 años, el currículo de Andoni Garzón Larráyoz se escapa de las fronteras de Navarra. En Pamplona ha trabajado en las cocinas del Albret, Obas, Blanca de Navarra, Casino Principal o la Tasca de Don José. También en Lanzarote, Menorca, Londres, China y Taiwan. "Ione me llamó, me interesó el proyecto y vine. Ella una profesional como la copa de un pino y el lugar es impresionante, con muchas posibilidades y cosas bonitas que se pueden hacer", dice.

Chipirones a la plancha con guindillas frescas fritas.

Sobre la propuesta gastronómica, "la base principal es el producto de Navarra, las verduras, la carne... Jugaremos con productos de temporada y haremos cocina más tradicional, de Navarra desde luego y también de otras zonas de España. Y le intentaremos dar algún toque de una cocina más exótica y otros toques modernos en algunas ocasiones", explica Andoni. Por ejemplo, con un chutney para acompañar un magret de pato.

Ensalada de falafel con pimientos asados en la Magdalena.

Con menú del día entre semana, menú especial el fin de semana y una carta de picoteo informal para las noches de viernes y sábados, de la cocina de Andoni saldrán ensaladas con tomate rosa de aquí y queso burrata, raciones de coquinas, salteados de fideo udon con verduras de la Magdalena, tempuras, patas de pulpo, ensaladas de falafel con pimientos asados –en la Magdalena, cómo no– entrecot, librito de solomillo de cerdo con piquillos e Idiazabal o chipirones a la plancha con guindillas frescas fritas. Para los vermús, rabas de pollo, berenjena con miel o chipirones.

Mousse de queso con coulis de frutos rojos y galleta.

Y la especialidad: las croquetas caseras. De gallina, jamón ibérico, de pulpo o una bola de queso con un poquito de dulce de membrillo. "Poco a poco iremos incorporando cosas y jugando", promete.

Andoni invita a todo el mundo a que se pase por el local "primero porque el lugar es maravilloso. Estás en una terraza, en un entorno natural con unas vistas increíbles, casi casi inmejorables, con el frescor que te da el río... Es muy elegante, con música al piano en vivo. Y por supuesto que vengan para degustar nuestra cocina. Que la prueben". Los interesados pueden llamar al 948 07 06 28 para reservar.