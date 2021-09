Navarra Suma reduce al mínimo la tasa a los pisos vacíos para 2022 en Pamplona

El Equipo de Gobierno de Navarra Suma anunció este lunes que va a reducir al mínimo "la carga impositiva" sobre las personas propietarias de viviendas deshabitadas, y plantea bajar a la mitad el gravamen a las viviendas deshabitada al considerar que con ese impuesto, que puso en marcha el Cuatripartito en 2018 pero que aún no se ha aplicado, "no se consigue que salgan las viviendas al mercado".

Esta es una de las propuestas incluida en el anteproyecto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de Precios Públicos para el año 2022, aprobado ayer en Junta de Gobierno y presentado en rueda de prensa por la concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri. "Este equipo nunca ha creído en este tipo de impuestos para sacar adelante políticas de vivienda", señaló la concejala, quien añadió que "no es solo un impuesto que grava a grandes tenedores, algo que no comparten, sino que también a personas físicas, lo que les parece "grave", al tiempo que insisten en que gravando las viviendas deshabitadas no se va a conseguir, a su juicio, que salgan al mercado. "Habrá que hacer otras políticas activas pero no impositivas". La propuesta rebaja el tipo a la mitad, "todo lo que se puede", del 0,5% el primer año al 0,25%; el segundo año, al 0,50% frente al 1% actual y el tercero y siguientes, del 1,5% al 1%.

1.816 en Pamplona En 2018, fue el Cuatripartito el que puso en marcha el impuesto sobre viviendas vacías, si bien todavía no ha podido entrar en vigor, ya que depende de la creación por parte del Gobierno de Navarra del censo de viviendas vacías, un proceso que está todavía en tramitación. Según los primeros datos ofrecidos a mediados de 2020 y correspondientes a las inspecciones realizadas, se calculaba que había en torno a 2.638 viviendas deshabitadas en solo seis municipios de la Comunidad Foral, en concreto Pamplona, Burlada, Ansoáin, Tafalla, Olite y Caparroso, y de las que unas 1.816 se localizaban en Pamplona.

La reducción de este impuesto forma parte de la propuesta de tasas y precios públicos que anunció ayer Navarra Suma para 2022, y que incluye además mantener la exención de tasas para las terrazas y consolidar la gratuidad de las escuelas infantiles para el curso 2022-2023. Además, como principal novedad, se establecen bonificaciones para inversiones en sistemas de aprovechamiento de energías renovables tanto en la Contribución Territorial como en el ICIO y también se plantea rebajar los tipos de gravamen al mínimo de cada tramo en las viviendas deshabitadas. María Echávarri explicó que su anteproyecto mantiene tarifas y precios públicos, más allá de la reordenación de algunas nuevas tasas y la reestructuración de otras. El texto se va a publicar en la web municipal hasta el 17 de septiembre para recabar opiniones y alegaciones de la ciudadanía.

Contribución. Se incluye la regulación de un nuevo incentivo vinculado a las energías renovables. Se establece una bonificación de 50% para bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables.

Escuelas Infantiles. Las Escuelas Infantiles serán gratuitas en el curso 2022-2023. La medida, reflejada en la Norma de Precios Públicos 8, se cuantifica en 800.000 euros.

Sobre la posibilidad de plantear medidas de rebaja de las tarifas de la zona azul, la concejala Echávarri afirmó que "si hay margen de maniobra", se aplicará, pero antes deben valorar los nuevos sectores.