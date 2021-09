Enrique Maya insiste: "o plataforma única o árboles en Sarasate"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que el proyecto para el Paseo Sarasate es "de calidad", está "muy bien resuelto" y cuenta con aval técnico, y ha asegurado que "no hay posibilidad alguna" de evitar el desnivel en este espacio sin cortar los árboles.

Después de que tanto EH Bildu como PSN reclamaran este martes la paralización del proyecto, Maya ha recordado que "este proyecto forma parte de un acuerdo presupuestario con el PSN y hubo una enmienda, precisamente del PSN, de un millón de euros" para elaborarlo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde ha explicado que "el proyecto se ha elaborado por parte de los técnicos municipales a la vista de las propuestas presentadas al concurso" y llegan a la conclusión de que "es imposible hacer otra cosa que no sea tirar los árboles y, por lo tanto, se obliga a ese desnivel". "Es un desnivel imposible de evitar si no se tiran los árboles", ha insistido.

"Dentro de ese criterio nosotros hemos asumido los criterios técnicos", ha indicado Maya, que ha señalado que "el PSN conoce el proyecto desde hace tiempo, desde los primeros avances, es verdad que siempre dijo que no le gustaba ese desnivel pero no hay posibilidad alguna de quitarlo si no se cortan los árboles". "Hay que elegir: o árboles o este proyecto", ha insistido.

En este sentido, ha subrayado que "el proyecto que respeta esos árboles evidentemente es un proyecto de calidad, es un proyecto muy bien resuelto con ese aval técnico, por lo tanto, nosotros avalamos también ese proyecto".

El alcalde de Pamplona ha destacado que ayer martes hubo una reunión con siete técnicos del Ayuntamiento en la que "dieron todas las explicaciones, nadie preguntó nada, lo cual me sorprendió mucho, y rápidamente se lanzaron a enviar una nota diciendo que no querían ese proyecto".

Enrique Maya ha indicado que "vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir buscando el acuerdo con los grupos municipales para sacar adelante el proyecto". "Tenemos financiación, tenemos ganas en la ciudad de que ese espacio se revitalice y no termino de entender que podamos perder esa oportunidad", ha declarado.

Frente a las acusaciones de "electoralismo", ha contestado que "no entiendo que, por un lado, se diga que es un proyecto muy malo y, por otro, que es un proyecto para volver a ganar las elecciones. Si es malo no ganaré las elecciones".

"Hay un cúmulo de cuestiones que no acabo de comprender", ha señalado Maya, que ha explicado que "en la siguiente comisión volveremos a debatir el proyecto, ver si hay alguna propuesta concreta de alguien para la mejora de ese proyecto e iremos viendo".

Ha apuntado, además, que "cuando se suspende una licitación es porque es la figura jurídica para poder trabajar, eso no generaría ningún derecho a ningún posible licitador, y si se anula la licitación podría valorarse por parte de las empresas si piden algún tipo de indemnización". "La figura de la suspensión es un mes, tenemos tiempo, y voy a seguir trabajando a tope para poder sacar adelante este proyecto" porque "creo que es hora de hacerlo y que es de interés para la ciudad", ha concluido.