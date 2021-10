Enrique Maya dice que defenderá "con uñas y dientes" el acuerdo presupuestario con el PSN

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha destacado que defenderá "con uñas y dientes" el pacto presupuestario con el PSN, que es "bueno" para la ciudad, y ha negado que se hayan producido incumplimientos por parte de Navarra Suma.

Maya ha mostrado su preocupación después de que la portavoz socialista, Maite Esporrín, dijera que ve "grandes dificultades" para renovar un acuerdo en el que ha habido, en su opinión, "incumplimientos flagrantes".

El alcalde ha asegurado que le consta que en el PSN están satisfechos con el acuerdo y ha afirmado que de las 47 enmiendas acordadas hay 46 "en vías de cumplirse y muchas de ellas ya están cumplidas sobradamente", poniendo como ejemplo la gratuidad de las escuelas infantiles municipales.

Así, ha indicado que "doy por hecho" que el PSN también querrá defender "con uñas y dientes" este acuerdo. "Esto no puede ser un examen al alcalde, un pacto es un examen al cumplimiento de enmiendas y ver si son buenas o malas cosas que se están haciendo para la gente", ha manifestado.

Maya ha destacado que las razones esgrimidas por los socialistas son, por un lado, la reforma del paseo Sarasate, "que si la analizamos se reduce a la existencia o no de unas gradas". "No creo que nadie pueda entender que se rompa este acuerdo por unas gradas", ha manifestado. El otro motivo, ha señalado, es la pasarela de Labrit, cuestión, ha asegurado, en la que "no hay un incumplimiento de nada". "En el momento que tenemos preparado el proyecto, que dice que es viable solucionar esa pasarela, que hay que proceder con carácter previo a las obras a colocar esas cimbras, y nos decidimos a hacerlo, evidentemente tenemos que hacerlo, porque está en juego la seguridad", ha remarcado.

Así, ha señalado que "si el PSN ve razones para romper" el acuerdo habrá que "preguntarles a ellos" y ha opinado que "ningún ciudadano va a entender que este acuerdo se pueda romper por estas dos razones". Ha considerado que "pudiera ser" que los socialistas tuvieran otras razones para romper el acuerdo, "pero quiero creer que no".

El alcalde de Pamplona ha indicado, además, que "tampoco ha sido nuestra responsabilidad" que no se haya podido cumplir la enmienda sobre la reforma de la plaza de la Libertad, conocida como los Caídos, y ha destacado que habrá que preguntar al PSN "por qué no nos apoyó el pliego que ya estaba preparado para sacar a concurso el proyecto definitivo".

Ante la valoración que los socialistas de Pamplona han dicho que harán en noviembre sobre el pacto presupuestario, Maya ha resaltado que "tenemos muy bien preparada la información" y "vamos a ver qué pasa" en las reuniones sobre este acuerdo presupuestario entre Navarra Suma y el PSN. Maya ha asegurado que "estoy totalmente centrado en cumplir el acuerdo" y ha puesto en valor el "esfuerzo tremendo a nivel técnico" para cumplir este pacto presupuestario