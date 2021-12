Coviviendas senior: antídoto ante la soledad en Pamplona

Las cooperativas Etxekonak Bat y Etxekide pidieron ayer al Ayuntamiento de Pamplona que saque a concurso público la cesión de dos solares en la Txantrea y en San Juan para la construcción de alojamientos colaborativos seniors para personas de entre 50 y 70 años.

Las coviviendas o alojamientos colaborativos son comunidades autogestionadas por los propios vecinos en las que se hace especial hincapié en la colaboración y la convivencia.

Estos espacios están compuestos por un apartamento privado y espacios comunitarios como comedores, cocinas o salas de trabajo en las que se desarrollan diferentes talleres. "Es un edificio autogestionado porque los residentes decidimos qué hacer en los lugares comunes, cómo y cuándo. Creemos que es fundamental en el envejecimiento activo", aseguró Pepa Velasco.

El modelo de gobernanza que regiría en estos dos edificios, avanzaron, sería el de la sociocracia. "La propuesta que más votos tenga no es la que sale. Vamos a debatir todo. No se va a imponer nadie sobre nadie o una idea sobre otra. Nadie va a perder. Nadie va a ganar", afirmó Mertxe Larumbe. Es decir, las decisiones se tomarán por consenso y pleno consentimiento.

El único requisito que han establecido es la edad: la barrera de entrada es desde los 50 y hasta los 70 años y la estancia se alarga hasta que la persona fallece. "Creemos que tiene que haber gente joven y no encontrarnos todos con edades superiores a los 65", señaló Mertxe.

"Queremos que el proyecto sea viable. Si terminamos todos con 70 u 80 años no habrá nadie que quiera entrar. Por eso, hemos puesto un límite de edad, para que la iniciativa siga viva y cuando nosotros tengamos 80 entre gente con 50. La idea es que haya una rotación constante de personas", ahondó Carlos Rey

El proyecto ya está listo y solo falta que el Ayuntamiento de Pamplona saque a concurso público la cesión de solares que en la actualidad se encuentran sin ningún uso social.

Mientras esperan a las parcelas, Etxekonak Bat ha creado una coordinadora que cuenta con numerosos grupos de trabajo: divulgación, conciliación, comunidad, economía, arquitectura y festejos. "Es trabajo que hay que hacer hasta que sepamos si nos dan o no el terreno. El objetivo es ir haciendo piña y conocernos porque vamos a vivir juntos", relató Mertxe. También están redactados los estatutos y el reglamento de régimen interno y las visitas.

Antídoto ante la soledad



Las coviviendas o alojamientos colaborativos senior son una alternativa "innovadora y pionera" respecto al modelo de envejecimiento actual: residencias, viviendas tuteladas, convivencia con familiares o vivir solo en casa. "Por más que te ayuden los familiares, es una ayuda muy agradecida, pero muy puntual. En los alojamientos tutelados, también. No es colaboracionista ni se ayuda los unos a los otros", destacó Mertxe.

Estos alojamientos colaborativos senior, defienden Etxekide y Etxekonak Bat, aportan una solución a la soledad –Reino Unido y Japón ya cuentan con un ministerio exclusivo para esta cuestión– a la que se enfrentan las personas mayores: convivencia en comunidad, vida activa, gestión del día a día, enfrentarse de manera colectiva a la posible dependencia y ayuda mutua.

"En estos centros no hay soledad no deseada, no hay incertidumbre de qué va a pasar con mi vida cuando sea mayor y se va a vivir, no a morir ni a sentirse aparcados", opinó Jose Mari Tabar.

"El envejecimiento actual no es como el de hace 50 años. Estamos mucho más activos. No queremos estar encasillados solo en a ver cómo comemos. Sino que tenemos ideas y retos en la cabeza como este que son muy importantes", subrayó Mertxe.