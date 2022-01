Empleo social reforma los apartamentos tutelados municipales de Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona realiza una estructuración de los servicios sociales que presta de tal forma que unos se apoyan en los otros para garantizar una eficiencia y eficacia que reviertan en los propios usuarios. Un ejemplo de esta imbricación es el acondicionamiento constante de los apartamentos municipales que el Consistorio pone a disposición de las personas mayores de 65 años con problemas de vivienda.

Los participantes en los programas de empleo social y las escuelas taller del Consistorio se encargan de realizar estos trabajos, evitando el recurso a empresas de albañilería o carpintería, y mejorando así la gestión y los tiempos de entrega de cada uno de los encargos.

Uno de los ejemplos más recientes de la implicación transversal de los diferentes servicios sociales que presta el Ayuntamiento de Pamplona es la rehabilitación de los baños de los apartamentos municipales Txoko-Berri, ubicados en el barrio de San Juan.

Se trata del primer grupo de este tipo de viviendas que el Consistorio puso en marcha en 1986, destinadas a personas mayores con necesidades. En total, 36 apartamentos con 35 años de antigüedad y que, por lo tanto, no cuentan con algunos requisitos de accesibilidad con los que se construye hoy en día.

Teniendo en cuenta el destino de estos apartamentos, personas de más de 65 años que pueden vivir solas o en pareja, eliminar esas barreras es imprescindible para facilitar el día a día y evitar posibles accidentes. Los trabajos recientemente finalizados han eliminado una doble altura en los baños de este bloque de viviendas posibilitando que sus vecinos y vecinas no tengan que subir un escalón cada vez que van a ducharse.

Los apartamentos municipales para personas mayores que ofrece el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona se conciben como un servicio residencial ligero de alojamiento sin barreras arquitectónicas. Pueden utilizarse de manera individual o en pareja y disponen de unos servicios mínimos comunes que son de uso voluntario.

Con este recurso municipal se persigue favorecer que las personas se mantengan en un entorno lo más parecido a su vivienda habitual y garantizar una mejora en su calidad de vida al dotarles de un piso con el equipamiento adecuado a sus necesidades. Además, se pretende ayudarles a que continúen manteniendo una vida autónoma favoreciendo el desarrollo de actividades en un entorno social, a la vez que se previene el aislamiento y el deterioro que la precariedad en la vivienda origina a las personas.

Abrdelewahid Mansur, participante del programa de empleo social municipal, señala que para él trabajar en este servicio es una "oportunidad" porque no encuentra trabajo, pero, además su tarea beneficia directamente a los usuarios de los apartamentos. Clementina Lanchetes, usuaria desde 2002 de un apartamento tutelado junto a Policarpo Goñi señala que "por razones de la situación no nos quedó más remedio que solicitar un apartamento tutelado, y gracias a Dios nos lo concedieron". Están encantados: "Nosotros no nos podemos quejar aquí de nada", dice su esposo.



PROBLEMAS DE VIVIENDA



Actualmente ocupan los apartamentos un total de 151 personas, de las que 127 viven solas y otras 24 en pareja. Del número total, 55 son hombres y 96, mujeres. El promedio de edad de las personas residentes es de 77,65 años, y la media de años que residen en estos apartamentos es de casi ocho. 28 de los usuarios actuales de este recurso municipal reciben apoyo del Servicio de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Pamplona. De ellos, 13 reciben atención directa, 7 alimentación y otras 8 personas reciben los dos servicios.

Para acceder a un apartamento municipal debe realizarse una solicitud de acceso en la unidad de barrio que le corresponda al interesado. Este recurso del Ayuntamiento de Pamplona está destinado tanto a personas individuales como a unidades familiares (parejas, hermanos u otros familiares que formen una unidad convivencial).

La documentación presentada es valorada por personal técnico del Área de Servicios Sociales, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la normativa que rige los apartamentos municipales. Se valoran el tiempo de empadronamiento en Pamplona, el contexto socio-familiar y de convivencia, la situación económica, el estado de la vivienda y la edad. Con los puntos obtenidos se otorga un puesto en la lista de espera de acceso, que actualmente integran 118 personas.

El Ayuntamiento se hace cargo de los gastos de luz, agua y calefacción, así como del mantenimiento, limpieza de zonas comunes, o la comunidad. Cada usuario paga una tasa que se calcula en función de su capacidad económica. Estas tasas se recogen en la Ordenanza nº 3 del Ayuntamiento de Pamplona y oscilan entre los 43,50 y los 345 euros por apartamento individual, llegando hasta los 375 euros en el caso de apartamentos individuales ocupados por dos personas. Los apartamentos dobles tienen un coste de entre 43,50 y 450 euros al mes. La tasa media de pago por apartamento en 2021 es de 146,39 euros al mes, siendo la pensión media de los residentes de 766,56 euros mensuales.





144 APARTAMENTOS



En total, el Ayuntamiento cuenta a día de hoy con 144 apartamentos, de los cuales cuatro se encuentran sin ocupar, pendientes de adjudicación; otros tantos se encuentran en proceso de rehabilitación; y 21 están siendo objeto de alguna mejora interior. Uno más se encuentra reservado para supuestos urgentes con los que tenga que trabajar el área de Servicios Sociales.