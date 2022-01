El Ayuntamiento de Pamplona se concentra en repulsa por el asesinato de Sara Pina

El alcalde de Pamplona y representantes de todos los grupos municipales del Consistorio se han concentrado este jueves para mostrar su repulsa por el asesinato de la vecina de Tudela Sara Pina.

Los representantes del Ayuntamiento de la capital navarra se han concentrado en el exterior de la Casa Consistorial este mediodía y han guardado un minuto de silencio finalizado por aplausos.

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha expresado su "rechazo y condena ante cualquier tipo de violencia" y, en este caso, de violencia de género que "siempre tiene el apoyo unánime de todos los concejales de este Ayuntamiento y de toda la ciudad".

"Hay que acabar con esto como sea porque no está funcionando, las cosas no están mejorando, cada día vemos nuevos episodios de violencia de género y vamos a estar siempre ahí, siempre luchando contra estos bestias que hacen estas cosas y que no se puede tolerar", ha manifestado.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona aprobó este miércoles una declaración institucional para mostrar su "más enérgica condena ante el asesinato sexista" de Sara Pina y mostrar el "apoyo y solidaridad" del Consistorio pamplonés a sus familiares y amigos.