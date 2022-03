La calle Descalzos de Pamplona se renueva

¿Es posible recuperar una calle deteriorada desde la rehabilitación de sus edificios? La calle Descalzos del Casco Antiguo está en ello. La otrora rúa residual, convertida en fondo de saco en la década de los 90, y a la que la entibadora nunca llegó, experimentó en la década de los 2000 un proceso de resurgimiento.

La inauguración en 2008 del ascensor de Descalzos, desde la Rochapea a través del talud de la muralla, fue la primera actuación reseñable, y a ésta le han ido sucediendo hasta cuatro intervenciones más en bloques de viviendas, la última en los portales 35-37, presentada esta misma semana.

Fachada de Descalzos 33-35, el nuevo edificio presentado esta semana, con 7 viviendas. IBAN AGUINAGA

De la mano de la sociedad municipal Pamplona Centro Histórico, y con la subvención del Gobierno de Navarra, se está dando un lavado de cara a Descalzos, pero también a la calle Del Carmen y a Jarauta.

En total, desde 2006, se han invertido en estas tres calles 25,3 millones de euros, 15,9 desde el Ayuntamiento, y el resto a cargo del préstamo contraído por el Consistorio, las ayudas del Gobierno de Navarra para la rehabilitación y las aportaciones de los vecinos afectados, que deben pagar una parte correspondiente, según los casos, a la rehabilitación, cuando vuelven a las nuevas viviendas.

Alberto Calvo, gerente de PCH, recuerda que estas intervenciones se engloban en el Plan de Vivienda del Casco Antiguo, que comprende tres zonas de intervención: "Una es la calle Del Carmen, donde ya rehabilitamos el número 25; otra es la manzana piloto de Jarauta-Mayor, donde aún no hemos hecho ninguna promoción, pero sí se ha invertido en compra de inmuebles; y la tercera zona eran las manzanas adyacentes a la calle Descalzos".

ANTIGUAS INFRAVIVIENDAS



Las primeras compras de viviendas en la calle Descalzos por parte del Ayuntamiento de Pamplona se remontan a 2006: "Estas actuaciones devienen de unos estudios realizados en el Casco Viejo. Se les llamó Proyectos de Actuación Conjunta y consisten en agrupar parcelas, tirar los edificios y levantar nuevos", precisa el responsable de PCH.

Las viejas manzanas de la trama antigua del Casco Viejo "impiden conseguir muchos estándares de habitabilidad y tener unas viviendas dignas", y en Descalzos, como en otras calles de lo viejo, hay lo que se denomina infraviviendas, muchas mirando a patios interiores y con superficies que no cumplen los mínimos exigibles. Por eso las rehabilitaciones han agrupado manzanas, consiguiendo así un nuevo edificio donde antes había dos, tres y hasta cuatro portales, y con viviendas mucho más espaciosas.

Bloques de Descalzos 55-57, en estado de abandono, que serán derribados en los próximos años. JAVIER BERGASA

La intervención y derribos en los edificios de Descalzos llevada a cabo en estos 15 años han dado como resultado 38 nuevos pisos, aunque en el total de calles llegan a 45 (7 de estos pendientes de entrega). Son propietarios que vivían en viviendas casi en ruina, que consiguen después pisos nuevos, en su mismo bloque o incluso fuera del Casco Viejo, porque hay quienes prefieren cambiar su vivienda por una VPO, en Lezkairu o la Rochapea. "Hay que señalar que siempre se actúa con carácter voluntario, por eso hay casos donde el propietario no quiere cambiar, o, si su vivienda llega a unos estándares mínimos de habitabilidad y ha podido obtener ayudas, muchos deciden rehabilitar por su cuenta".

Por eso PCH no derriba el edificio hasta que no cuenta con el 100% de la propiedad de éste. "No ha habido ningún caso en que el Ayuntamiento haya tenido que actuar por expropiación o hacer un requerimiento de ruina al propietario", añade. "A nadie se le obliga a irse", a pesar de que hay casos en que la negativa de un propietario bloquea la actución durante años.

PCH ha desarrollado desde 2006 hasta 10 promociones en el Casco Viejo. 5 ya están terminadas, otra se encuentra con el proyecto redactado y a espera de licencia (Jarauta 58/ Eslava 26); otra en fase de redacción de proyecto (Descalzos 55-61), y las otras tres, 1 en Descalzos y dos en Jarauta, en proceso de gestión de realojos con sus propietarios o inquilinos: "¿En qué consiste eso? Cuando ya tenemos el ok para una actuación de renovación, en estos casos, destinamos las viviendas acabadas a las personas afectadas por estas intervenciones". Un ejemplo, en la última promoción acabada de Descalzos 33-35, conocida esta semana, "va a vivir un vecino de Jarauta de la actuación prevista a futuro en los portales 7-21".

SALIDAS VOLUNTARIAS



¿Cómo adquiere el Ayuntamiento estas viejas viviendas para derribar? El responsable de PCH detalla que "en unos casos, son por permuta, otros por compra directa, y en otros a través de cesiones de VPO nueva", y hay incluso "casos de personas mayores, de más de 70 años, a las que, a cambio de su vivienda, se les ha facilitado un alquiler vitalicio". Son situaciones en las que no podían, por ejemplo, asumir el desembolso por el cambio de vivienda, y prefieren recibir una cantidad por su piso y vivir de alquiler. En todos estos años, el Ayuntamiento ha realizado ya 150 acuerdos con vecinos: "De ellos, 42 están viviendo en los nuevo pisos levantados en el Casco Viejo, hay 3 viviendas libres, y el resto, o se les compró o se fueron a una VPO", detalla.

Para Alberto Calvo, gerente de PCH, es satisfactorio comprobar cómo a los vecinos que se mudan a una nueva vivienda les cambia la vida: "En el caso que más ha tenido que pagar un propietario puede llegar a cien mil euros, porque han entregado muchos menos metros que los que reciben", pero "a la mayoría le merece la pena".

Descalzos mira al futuro con una cara nueva: "Si queda algo por mejorar en la calle, ya serán rehabilitaciones individuales", pero el cambio ya se está notando: "Es evidente que el ascensor y el flujo de gente es un punto a favor, y estos edificios nuevos también se notan". Junto a ello, quedaría pendiente un plan que active el uso comercial de las bajeras, ya que en la actualidad solo hay un comercio. "Hace 6 años nadie se habría fijado en esta calle, pero hoy empieza a tener interés", observa Calvo.

CRONOLOGÍA EN DESCALZOS



- Descalzos 23-27. En 2010, se puso en marcha el primer edificio en DEscalzos 23-25-27, de la mano de Pamplona Centro Histórico, en 8 viviendas.

- Descalzos 24. En 2013, llegó Descalzos, 24, con 6 viviendas domóticas. El diseño tuvo que tener especial cuidado ya que la fachada trasera da al paseo de Ronda.

-Descalzos 47-53. En 2016, se concluía este edificio, el primero con calificación energética A, con 17 viviendas domóticas, y 20 plazas de garaje.

-Descalzos 33-35. En breve, se entregarán estas 7 viviendas, dos de ellas dúplex.