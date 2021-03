Marcilla reconoce la dedicación de los trabajadores del centro de salud

Con el objetivo de poner en valor el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la entrega de los sanitarios y trabajadores del centro de salud de Marcilla, especialmente en este año tan complejo en el que les ha tocado estar al pie del cañón, el Ayuntamiento ha realizado un pequeño acto de reconocimiento en el castillo de la localidad.



Hasta allí, para sumarse a este agradecimiento, se ha desplazado el gerente de Atención Primaria, Manuel Carpintero, que ha destacado "el trabajo ímprobo que se ha hecho siendo consciente de las limitaciones y dificultades en una situación impensable. Estas personas han dedicado en cuerpo y alma su saber y su humanidad". Asimismo ha asegurado que son conscientes de la fatiga ciudadana y, en cuanto a las vacunas, insistió, "la máxima esperanza".



Los homenajeados han ido subiendo uno por uno al escenario para recoger una placa de recuerdo; Rosa Alcalde Segura, Rosalina Ostívar Díez y Daniel Llorente Martínez, de la sección de enfermería, Teresa Campos Zábal, trabajadora social, Mª Dolores Chueca Sayés y Francisca Catalán Fabo, médicas, y Carmen Serón Pérez, administrativa.



En este acto también ha intervenido Mario Fabo, alcalde marcillés, que ha destacado la labor de todas esas personas ya que "a la atención del vecino; de sus achaques, dolencias y enfermedades, se ha sumado el Covid, que con virulencia ha azotado nuestras vidas".



Tanto a la entrada al acto como una vez finalizado, la banda de música, bajo la batuta de José Javier Malo, ha interpretado el himno de las Cortes, el himno de Marcilla y un par de piezas más.



Jubilación de Paca

El homenaje ha dado un giro y todo el protagonismo lo ha tomado Paca Catalán, la médico de Marcilla desde el año 2011 aunque vinculada laboralmente a la zona desde 1985 y que el próximo 2 de abril se jubilará.



Tras la proyección de un vídeo han sido muchas las palabras de agradecimiento hacia su persona, como por ejemplo las de Dolores Chueca, compañera de profesión, que ha afirmado que "tienes el cariño de tu pueblo. Has sido una médico que se ha comprometido con el funcionamiento del centro de salud todo lo que ha podido, que se ofreció como directora, que siempre ha estado dispuesta a cambiar una guardia, a hacerte un favor. Esperamos que te relajes, que disfrutes y que lleves a cabo los proyectos que tienes en mente. Te vamos a echar mucho de menos".



Por otro lado Arantza García, de la residencia de ancianos San Bartolomé, lugar en el que Paca ejerce también como médica, ha alegado que "doy voz a mucha gente, a muchas personas y muy agradecidas; represento a quienes viven en la residencia. Has sido nuestra doctora, nuestra referente, has estado siempre al pie del cañón y trabajar contigo ha sido muy fácil y gratificante. Te has preocupado por cada una de las personas que ha vivido en la residencia y que vive y que nos confían sus vidas, y solo podemos agradecerte tu dedicación, esfuerzo, profesionalidad y disponibilidad".



Sanidad pública

Paca, exultante de felicidad, ha explicado que por motivos personales abandonó sus expectativas de vivir en una ciudad y Marcilla fue su prioridad; "nunca me hubiese imaginado que mi jubilación iba a tocar en plena pandemia".



En su discurso, en el que ha recordado a todas las víctimas del Covid "en especial a nuestros colegas", ha asegurado que la pandemia, que fue frustrante en sus inicios "ha mejorado las relaciones de los equipos humanos sanitarios y los pacientes; la relación profesional y humana. Hemos sido conscientes de la importancia de tener una potente sanidad pública, capaz de afrontar los nuevos retos y capaz de dar respuesta cabal a las personas que nos necesitan".



No ha querido terminar sin agradecer, en primer lugar a sus pacientes, a los que le apoyaron y a los que no lo hicieron, "gracias a unos y a otros he podido crecer y he sido mejor profesional y persona", así como a sus compañeros, Ayuntamiento y familia.



Además, ha hecho un llamamiento a las universidades "para que abran la puerta a los jóvenes que por un baremo o por falta de recursos no pueden ser médicos, que no sea tan difícil ser médico", y ha concluido con una petición a las Administraciones: "Apoyad la sanidad pública, el sistema público de salud y a sus sanitarios".



Para Paca, la suya "es una profesión que, en general, te da muchas satisfacciones. A unos días de jubilarme tengo claro que volvería a ser médico de familia y volvería a ser médico de Marcilla".