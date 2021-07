Sartaguda normaliza y visibiliza el euskera rotulando las placas de sus calles en bilingüe

Sartaguda ha dado un paso al frente en la normalización del euskera en el municipio al comenzar con el cambio de las placas de las calles de la localidad para que luzcan en bilingüe; en castellano y en euskera. Se trata, hay que recordar, de una iniciativa que hicieron desde la asociación local Nafarroa Aurrera, que cuenta con el beneplácito del Ayuntamiento ribero, y con la subvención económica de Errigora y Euskarabidea.



Olga Suárez, de Nafarroa Aurrera, se ha encargado de leer este miércoles un escrito en castellano mientras que Itziar Ruiz, de la misma asociación, ha hecho lo propio en euskera. Esta asociación, que nació, tal y como han recordado, en el año 2003 lo hizo con el objetivo de impulsar la cultura popular y el euskera en Sartaguda. "Siempre intentamos que nuestras actividades alcancen al mayor número de personas posible, independientemente de su edad, género, condición y procedencia. De la misma manera que nuestra aportación a Sartaguda ha sido siempre una aportación al euskera, nuestra aportación al euskera siempre ha sido una aportación a Sartaguda y a sus vecinos y vecinas".

Las placas

Por este motivo, han insistido,. "En los últimos diez años hemos visto cómolenta pero continuamente en Sartaguda; en los programas de fiestas, en la señalética urbana, en la rotulación de edificios públicos, o en la participación de vecinos y vecinas en Euskaraldia. Por eso ahora con esta iniciativa damos un paso más y. Seguimos avanzando por las calles y callejas que nos conduzcan a la normalización del euskera en el sur de Nafarroa, unas calles que, por más que algunos se empeñen en que sean callejones sin salida o laberintos, son caminos amplios, con muchas salidas y espacio para todos y todas. Y por supuesto, también, colocando en sus esquinas y en las fachadas de sus casas uno de los tesoros más valiosos de Navarra: su lengua".La iniciativa, han recordado,, que hadel coste de las placas, y ha sido "el respaldo imprescindible para poder llevar a cabo esta propuesta. Queremos agradecer también al Ayuntamiento de Sartaguda por haber aceptado y llevado a cabo nuestra propuesta y le animamos a que siga dando pasos en la dirección de la normalización del euskera".Precisamente,, ha recogido el guante y ha agradecido la propuesta de Nafarroa Aurrera ya que "cuando me presentarony lo apoyé desde el primer momento porque. Como alcalde,. Tengo que decir que me siento orgulloso de formar parte de este proyecto y ojalá esta iniciativa sirva para que la gente entienda que".Para terminar, ha apuntado que "con la colocación de estas placas, nuestro pueblo no solo se embellece sino que se enriquece culturalmente. Sin perder la identidad de cada comunidad, Euskal Herria no se entiende sin Navarra y Navarra no se entiende sin Euskal Herria".

Víctor Macua, de la brigada, ha sido el encargado de hacer los honores y de colocar la señal que ya luce en la plaza de La Libertad-Askatasun plaza. Las señales, unas 156 para más de 70 calles, cuentan con un fondo amarillento, tienen el nombre en castellano y en euskera y en ellas lucen el escudo de Sartaguda y las cadenas de Navarra. Además, han recordado, tuvieron mucho cuidado para no cambiar de nombre a ninguna calle y en aquellas que no tienen traducción no se ha duplicado el topónimo.

Lodosa y Mendavia

En la puesta de largo que ha tenido en el frontón viejo también han estado representantes de Agerraldia, Ibai Suescun, y de Lodosa Bizirik y Medabiako Euskara Taldea. Maite Pellejero y Javier Martínez, miembros de estos dos últimos colectivos, han desvelado que la idea es llevar esta misma propuesta a los Ayuntamientos de Lodosa y Mendavia para que tomen la misma determinación que Sartaguda "para que se superen los prejuicios que llevan años azotando al euskera".

De hecho desde Nafarroa Aurrera, han finalizado afirmando que la idea es que "en Lodosa y Mendavia el euskera también tenga presencia en sus calles y plazas. Ambas iniciativas cuentan con el respaldo económico y la ayuda de Agerraldia y desde aquí animamos a los Ayuntamientos de ambas localidades a que sigan el ejemplo del Ayuntamiento de Sartaguda y avancen en el mismo camino de la normalización de la presencia del euskera aquí en el sur, a orillas del Ebro".