Sartaguda va a rotular todas las calles del casco urbano en bilingüe

El Consistorio de Sartaguda va a cambiar todas las placas de las calles de la localidad para que, desde ahora, luzcan en bilingüe; en castellano y euskera. Se trata, tal y como explica el alcalde José Ignacio Eguizábal (PSN), de una propuesta que le hicieron el año pasado desde la asociación local Nafarroa Aurrera y que, tras la paralización por la pandemia, ha decidido retomar y llevar a cabo.



"Me parece una muy buena idea así que recogí el testigo e hicimos los trámites oportunos, sobre todo en lo que respecta a las traducciones, para poder hacerlo. Es una manera de, por un lado, normalizar el uso del euskera y, por otro lado, de embellecer la localidad", insistía Eguizábal que cuenta que van a renombrar 70 vías y plazas y que colocarán más de un centenar de placas; algunas irán en solitario y en las calles de mayor longitud colocarán dos.



Nuevas placas

Las señales, sobre un fondo amarillento, tendrán el nombre en castellano, debajo irá en euskera y lucirán el escudo de Sartaguda y las cadenas de Navarra. "Ha habido que tener mucho cuidado para no cambiar de nombre a ninguna calle". De hecho, apunta, en aquellas que no tienen traducción como, por ejemplo, Calle Serrallo, aparecerá Calle Serrallo Kalea en letra más grande pero no se duplicará el topónimo.



A los vecinos, insiste, no les afectará en nada en cuanto a las domiciliaciones puesto que la calle no cambia de nombre y, además, prevalece el castellano. Simplemente, reitera el primer edil, se pone también en euskera. Donde sí que han tenido que introducir los cambios en es el catastro, pero eso es un trámite interno que en nada incomoda a la ciudadanía.



En los próximos días llegarán todas las placas y la brigada, en algo menos de una semana, se encargará de cambiar las viejas señalizaciones por las nuevas.



Embellecer el municipio

El alcalde recuerda, además, que en esta línea de mejoras en el casco urbano han habilitado en el presupuesto municipal una partida de 7.000 euros para potenciar un concurso para embellecer la localidad y en cuyas bases ya están trabajando.