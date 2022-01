Falces apuesta por la cultura segura y programa 12 eventos en el centro cívico

falces – El Ayuntamiento acaba de hacer pública la programación cultural para los próximos meses, una agenda, de acuerdo con el edil Valentín García, que "pretende ser variada, atractiva y con actividades diversas que puedan gustar o atraer a diferentes edades tales como magia, teatro o música". El presupuesto para las próximas 12 citas que se desarrollarán entre enero y mayo es de 15.000 euros.

Todas las sesiones serán a las 19.00 horas en el auditorio del centro cívico con el objetivo de que después los vecinos puedan salir a tomar algo. De hecho, la programación arrancará este sábado con el musical Matilda y el día 29 le tocará el turno a la pasarela Emilio Ochagavía, una iniciativa que han impulsado un grupo de jóvenes con ilusión y ganas de emprender.

En febrero habrá una sola cita, la del día 12 para festejar el 30º aniversario de la Sinfonietta de Pamplona con un concierto, y el 5 de marzo subirán al escenario Alberto San Juan & Fernando Egozcue con Hoy es siempre todavía. Además, el día 19 el grupo local Txalaparta Sagarra, acostumbrado a actuar en la calle, estará en el auditorio con un gran espectáculo.

El cine también tendrá su espacio el 26 con Non dago Mikel? y el 9 de abril actuará el coro In Tempore Abesbatza con The holy Spirit Mass. El 13 por la mañana, a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar la función escolar Berrerabizi con la compañía Zirika Zirkus, que será gratuita, y el 23 de abril habrá un taller de teatro con Kilkarrak y Tartufo Art Decó. Además, el 7 mayo, informa Valentín, habrá un concierto con la orquesta Paulino Otamendi. En los dos últimos casos cabe destacar que habrá representación falcesina y es que, de acuerdo con García, "siempre que podemos intentamos que, aunque los grupos sean de fuera, tengan de alguna forma vinculación con Falces".

Por último, el 14 de mayo llegará el ilusionista Pedro III y su show Lunático y mental, que siempre es sinónimo de éxito, y el día 21 cerrará la agenda el concierto de versiones de rock y pop de Xabier Artieda y Rafa Alcaiza.

no habrá abonos En la sala, explica García, mantendrán asientos separados (además de la mascarilla obligatoria, el gel y la ventilación) pero, "más que nada, porque el auditorio, con capacidad para 300 personas, no creemos que se vaya a llenar. Ojalá sea así, pero sabemos que es complicado".

Las entradas para todos los espectáculos costarán 5 euros y, esta vez, no habrá abonos "puesto que ahora mismo nadie nos asegura que vayamos a poder tener una programación normal, sin cancelaciones, y preferimos ir semana a semana". Las localidades podrán adquirirse de forma anticipada en la oficina de turismo.

"Animamos a la gente a que venga, es un espacio seguro. Nosotros, desde el primer momento, hemos apostado por organizar actividades. Es cierto que hay gente que tiene más miedo o que prefiere quedarse en casa, pero esperamos que, poco a poco, se instaure cierta normalidad", insiste.