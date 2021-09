Revés en las obras de cubrición de la pista deportiva de Leitza

Si bien estaba previsto que en unos días empezasen las obras de cubrición de la pista de fútbol que comparten Erleta eskola y el IES Amazabal de Leitza para que fuese una realidad antes de final de año, la empresa adjudicataria ha renunciado a llevar a cabo esta actuación. "En el proceso de licitación pública de las obras que puso en marcha el Gobierno de Navarra solo se presentó una empresa y ésta ha dado marcha atrás", lamenta el alcalde, Mikel Zabaleta. "Este año no se podrán ejecutar y el proyecto mismo ha quedado tambaleante", destaca. No obstante, avanza que el Ayuntamiento de Leitza no cesará en su empeño en que el próximo año se convierta en una realidad. "Tenemos claro que es una infraestructura necesaria", incide el alcalde.

A la alta pluviometría de la zona se suma la elevada concentración escolar existente. Y es que en la zona escolar se concentra el alumnado del instituto y de la escuela, en torno a 650 estudiantes, a lo que hay que unir el profesorado, más de 700 personas que se juntan en un espacio reducido. Además, los problemas por falta de espacio se agravaron con la crisis sanitaria, que obliga a los dos centros a repartir el uso de las instalaciones de forma rotativa. Por ello, el Ayuntamiento colocó el pasado de forma provisional una carpa para el recreo y otras actividades dentro del horario lectivo.

Por otro lado, el alcalde recuerda que el espacio cubierto proyectado, con una superficie 37,5 por 20,5 metros, tendría también un uso público para el ocio y la organización de actividades deportivas y culturales.Por ello, este proyecto es prioritario para el Ayuntamiento de Leitza, que realizó un anteproyecto que el alcalde presentó en el Parlamento de Navarra, cuando acudió junto con representantes Erleta y el instituto Amazabal para exponer a la comisión de Educación la necesidad de habilitar una zona cubierta. Aunque se mostraron favorables, no se contaba con una partida para su financiación. Posteriormente, fruto de la negociación de los Presupuestos Generales de Navarra, EH Bildu consiguió una partida para este proyecto.

El presupuesto era de 426.832,82 euros, de los cuales 406.171,06 euros correspondían a las obras de ejecución y el resto a honorarios profesionales. Según se establecía en el convenio de colaboración firmado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Leitza el pasado 29 de junio, el Ejecutivo foral aportaba 334.382,82 euros y el Ayuntamiento los 92.000 euros restantes