El legado de hojalata del sangüesino Nicolás Navallas

Nicolás, trabajando en su taller

"'Las cosas de Nicolás' es una exposición etnográfica que habla de la vida de los pueblos hasta mediados del siglo XX.El plástico sustituyó a la hojalata en los años 50 y yo abandoné mi labor. Después, se fueron muriendo los hojalateros ", recuerda Nicolás. La muestra contiene a su vez las herramientas propias del trabajo artesano, con nombres y usos de las piezas.

El taller ha sido su, hace tres décadas,(23 años sin, su mujer), parada de peregrinos , visita obligada de turistas de diversas nacionalidades, políticos y cada 11 de septiembre, Nicolás aparca las herramientas y en la mesa de trabajo coloca jamón y champán para celebrar entre amigos el inicio de las fiestas. Es un regalo de la casa,(menos este) con visita guiada gratis a su particular

Destaca en él una detallada maqueta de la ciudad del siglo XII. Brilla en latón, cobre o plomo su artesanía de años con material reciclado o de chatarra, y guarda el agradecimiento multiplicado porque ha dado mucho "a precio de rico", dice sonriendo, o lo que es lo mismo, todo gratis: las coronas del Misterio de Reyes, cofres de las ofrendas, encargos de parroquias como Gallipienzo, Peralta, Ujué..." Tengo piezas repartidas por media Navarra y hasta en Benidorm" apunta mientras las acaricia y recorre ligero el taller de un lado a otro.

"A mi edad, que tengas esta ilusión€" Se siente orgulloso de no haber parado este año y dice que solo echaba en falta ir a caminar, la misa y las charlas con el barbero, sus costumbres. Al abuelo Nícolás aún le quedan ganas de ayudar a sus cuatro nietos y dos nietas, y lleva a sus hijos periódico y pan. No se le acaba la energía y el humor. "Menuda suerte, me ha dado la vida" exclama en referencia a su memoria y habilidad en sus manos. "El tiempo se me pasó volando, tranquilo y sin miedo,"no me hacía ni a la idea de que estaba confinado" recuerda.

Hasta el 10 de enero