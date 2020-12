20 años de la vida del Pirineo 'Mendixut'

La revista de información local vio la luz en agosto de 2000 y hoy la gestionan Rita Labiano y Montse García. Sus 239 números publicados son un referente en los valles pirenaicos

Mendixut significa en euskera roncalés monte con mucha pendiente, y fue el nombre elegido por dos jóvenes periodistas vecinas de Ochagavía, Rita Labiano y Maite Madoz, para denominar el proyecto que echaron a andar en agosto de 2000. Una revista de información local del Pirineo. El nombre se asociaba al momento. "Nos gustaba cómo sonaba y pensamos que nos identificaba por el esfuerzo que implicaba entonces montar algo así", recuerda Rita Labiano.

La investigación sobre su viabilidad en un exhaustivo trabajo de campo previo no fue muy alentadora. Poca población y escaso tejido industrial no mermaron su ilusión. Trabajaron con CEIN y CEDERNA, y con ayuda de gente de los valles lograron hacer una cartera de suscriptores para materializar su idea. Montaron su oficina en Ochagavía. para dar cobertura informativa a los valles de Roncal, Salazar, Erro, Aezkoa y a los pueblos de Luzaide, Auritz y Orreaga, con una revista mensual y una tirada de 1.000 ejemplares. Funciona por suscripción y venta.

Rita Labiano continuó el camino emprendido con Silvia Iriarte y hoy Mendixut emplea, además de a ella en redacción, a Montse García en publicidad y cuenta con un equipo de colaboradores en los valles.





La acogida fue buena y actualmente se mantienen las suscripciones en la publicación, que es por y para el Pirineo.

"Todo lo que se haga en el Pirineo o lo que hagan sus gentes tiene cabida en nuestra revista. Tratamos de que sea plural porque sus suscriptores son muy heterogéneos, de ideologías y edades diversas y todos tienen que verse identificados. El lector de Mendixut cree en la idea de Pirineo", mantiene convencida Rita.

En sus contenidos se hace eco de las noticias que tratan los diarios de Navarra y cubre otro tipo de informaciones más cercanas y detalladas que no tienen espacio en ellos. En ello se fundamenta.

Su pequeña historia habla de evolución y de cambios en sus secciones. Cuenta con páginas de actualidad (Herriz herri) y otras de reportajes de contenido local. Está diseñada a medida del Pirineo, teniendo en cuenta sus particularidades y su diversidad, porque "aunque tenemos muchas cosas en común, cada valle es diferente y eso se nota en la revista", puntualiza Rita.

En este tiempo se ha adaptado a la evolución de las nuevas tecnologías: correo electrónico, redes sociales, apertura, posibilidad de mayor contacto entre valles y de trabajo en red. Los adelantos le han favorecido, como en el caso de la fotografía. La cámara digital significó un avance tremendo en su trabajo. "Teníamos que mandar a revelar el carrete a Pamplona y luego escanear la foto", recuerda.





Pronto se subieron al carro, y apostaron por tener página web. Pero la realidad es que muchos de sus suscriptores no se informan por internet. Si quieres que la información sea veraz tiene que haber profesionales detrás, pero si no estás en internet no existes y aquí estamos muy acostumbrados a que sea gratis. "Vivimos del papel . No sabemos aún si nos vamos a poder adaptar a este cambio, si sabremos hacerlo. Ese es nuestro reto a corto plazo", apunta Rita.

FINANCIACIÓN Mendixut se financia con publicidad. El tejido empresarial del Pirineo es escaso, pero fiel. "Sin ellos no hubiéramos llegado hasta aquí", puntualiza la periodista. Como revista bilingüe, cuenta con subvención de Euskarabidea. No obstante, con subvención o sin ella, la revista mantiene el espacio para esta lengua con el mismo número de páginas. Forma parte de su línea editorial.

Añade que se cha en falta el apoyo de la publicidad institucional. " Formamos parte de la Asociación Nafarpres y hemos hecho pública esta demanda al Gobierno de Navarra. Sus inserciones son escasas en este tipo de publicaciones de información local, pero nosotros creemos en su necesidad porque se hace comunidad y porque una prueba de que el Pirineo está vivo es que tiene una revista y una radio local, ambos medios profesionales que se nutren de su día a día.





ACTIVISMO e identidad Durante veinte años Mendixut ha sido testigo de la defensa del Pirineo por su supervivencia, de sus iniciativas locales y de su participación en la gestión del territorio. En el repaso recuerda Rita iniciativas emocionantes como la Plataforma Pirineo Bizirik formada por 120 cargos locales, el trabajo de una Iniciativa Legislativa Municipal de Salud que llegó y fue rechazada en el Parlamento, o una manifestación "Por un Pirineo Vivo" en Ochagavía.

Testigo y también parte activa que ha hecho bandera de las causas preocupantes encabezadas por la despoblación. Visibilizar este problema ha estado continuamente en su afán.

"Siempre nos hemos propuesto darle un enfoque positivo. Tratamos de mostrar más lo que tenemos que lo que nos falta, y también ha habido y hay un espacio a la denuncia". En él se enmarca el calendario que elaboran con los niños y niñas que nacen durante el año y vivirán el Pirineo. Lo hacen con Bizirik Gaude, asociación para impulsar el desarrollo en el Pirineo. "Es entrañable y a la vez sirve de denuncia. Este año en todo el Pirineo solo ha habido 13 nacimientos, y esto asusta", expresa Rita. Los nuevos nacimientos, la apertura o cierre de un bar, los inicios de una empresa... son noticia.

Otro de los temas en los que se han volcado ha sido el de identidad y etnografía pirenaica. Para ello han contado con estimadas firmas, entre ellas las de Fernado Hualde y Xabier Díaz Esarte. Y para recoger la belleza de sus paisajes, encontró buenos fotógrafos de zona que reforzaron su idea dando paso pronto al color. La imagen de la portada identifica la esencia de la revista. Han hecho protagonistas a burros, yeguas, vacas, mariposas, paisajes, no solo a personas porque para ellos todo es Pirineo".

Los movimientos desde el Gobierno en torno al desarrollo de los valles pirenaicos favorece a que la publicación se mantenga. "Es un impulso alentador que nos proyecta en el futuro y hace unos años no podíamos decir lo mismo".

El Plan del Pirineo genera expectativas y confianza. Con ello se acrecienta la esperanza de quienes creen que es posible vivir y trabajar en los valles pirenaicos. La revista tendrá futuro en la medida en que lo tenga el Pirineo.

Mendixut cuenta con 239 portadas, solo cierra en agosto. Por ahora, cumple 20 años y la celebración esperará.

El valor de lo local. Editar una revista en un territorio despoblado con escaso tejido industrial entrañaba hace veinte años un riesgo con gran incertidumbre sobre su futuro. Era una apuesta por la información de casa. Hacer de Mendixut su profesión, ejercer el periodismo con la ilusión de quien cree en el territorio que habita no era muy halagüeño y, sin embargo, Rita Labiano y Maite Madoz quisieron llenar el vacío de información existente, cercana, vecinal y ser altavoz de la vida pirenaica; mostrar su riqueza y dar visibilidad a sus problemas. Ser testigos de los primeros movimientos por un Pirineo vivo y denunciar el olvido institucional. Hoy sienten que ha cumplido su papel.