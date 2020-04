Tudela añadirá una carpa con 16 camas al albergue para las personas sin hogar

tudela – El Ayuntamiento de Tudela prevé instalar mañana viernes una carpa de hospital de campaña para poder tener 16 camas más (8 habitaciones) y así tener un recurso preparado para transeúntes por si se llenaran los dos ya existentes.



En la actualidad el Consistorio tiene ubicado en la calle Eza el Hogar de Transeúntes pero, dada la situación actual se decidió emplear también el albergue, tras recuperar su gestión, que cuenta con unas 20 camas y que pasará al control de Servicios Sociales. Según señaló ayer el alcalde, Alejandro Toquero, en SER-Tudela, "sigue llenándose, por lo que vamos a montar un hospital de campaña con 8 habitaciones y 16 camas para quitar esa presión de habitaciones en el albergue.



Es más en previsión y al ser personas muy singulares necesitamos seguridad, por lo que hemos contratado seguridad privada y vamos a usar también al Ejército del Aire, de Bardenas, que nos ayudará".

Por otra parte, Toquero, que el día anterior acusó al Gobierno de "inacción" y de no encargarse de la desinfección en Tudela, tras la respuesta de Vicepresidencia y de Derechos Sociales señalando que no lo había pedido, solo indicó que "no está en mi ánimo empezar ahora con y tu más. Los ciudadanos quieren que las administraciones vayan a una" y añadió que "es importante adelantarnos para preveer a los acontecimientos, todos los días hablamos con las residencias y yo no necesito un papel o una solicitud para actuar. Vimos esa necesidad y actuamos en consecuencia".

Por último, adelantó que entre hoy y mañana tomarían una decisión sobre la suspensión de las Fiestas de las Verduras que deben comenzar el 17 de abril y que, dada la situación actual, todo indica que podrían aplazarse o incluso suspenderse. Respecto a la polémica que existe sobre poder ir a los huertos a trabajar o no aseguró que "se puede recolectar, regar y preparar la tierra, sobre todo si son agricultores. Lo que no se puede hacer es ir a los huertos a pasar el día, sí se permite para hacer las tareas básicas para que nuestros productos lleguen a nuestras casas".

cambios en centros de saludPor otra parte, el Gobierno de Navarra anunció también a finales de la semana pasada un nuevo rediseño y redimensionamiento de los centros de salud de la Ribera en los que también se ven afectados los de Tudela.

En el de la calle Juan Antonio Fernández (Tudela Este), de lunes a viernes habrá 2 equipos COVID (patología respiratoria y sospecha COVID), 2 equipos no COVID (resto de patologías) y finalmente 2 equipos para residencias y domicilios que estarán compuestos cada uno por un profesional de medicina y un profesional de enfermería. Los dos primeros equipos (COVID y no COVID) tendrán un horario de 8.00 a 15.20 mientras que el resto de 8.00 a 20.00 horas. Por otra parte, los sábados, domingos y festivos e1 equipo para residencias de Tudela estará compuesto cada uno por un médico y una enfermera que se alternará semanalmente con Tudela Oeste, también de 8.00 a 20.00. Los que se denominan equipos de residencias y domicilios atenderán a Torre Monreal y Residencia de Discapacitados La Atalaya.

En lo que se refiere a Tudela Oeste (calle Gayarre), de lunes a viernes habrá un equipo COVID (patología respiratoria y sospecha COVID), un equipo no COVID (resto de patologías) y 2 equipos para residencias y domicilios (compuestos cada uno por un médico y una enfermera). El equipo de residencias atenderá a las de Nuestra Señora de Gracia y Real Casa de Misericordia. El horario de trabajo de los equipos será de 8.00 a 15.20 para los de COVID y no COVID y de 8.00 a 20.00 horas para los equipos de residencias. Por otra parte, los sábados, domingos y festivos estarán disponibles un equipo para residencias de Tudela, compuesto por un médico y una enfermera que se ubicarán en Tudela Este y que se alternarán semanalmente con dicho equipo, de 8.00 a 20.00.

detalles

Cierre de Línea Amarilla. El Ayuntamiento de Tudela decidió ayer suspender la línea amarilla y dejar únicamente en activo la línea roja que va al Hospital (ya se había anulado la verde). La línea roja seguirá con en su horario habitual de lunes a viernes. Se modifica el horario de los sábados y festivos para que los trabajadores del Hospital puedan ir en autobús. Así, los sábados y festivos solo habrá 4 servicios (inicio en Díaz Bravo): 07.30 horas (actualmente el servicio comenzaba a las 10.00), 14.30; 19.30 y 21.30.

Militares de Bardenas. Diez militares del Polígono de Tiro de Bardenas estarán presentes a diario en Tudela para realizar labores de limpieza de residencias de ancianos y centros de slaud, desinfección, vigilancia del albergue y de los hipermercados y apoyo a los cuerpos policiales de la ciudad. Su presencia será continua hasta el 13 de abril, de no ser que se prorrogue el estado de alarma.

Concurso en la UNED. La UNED de Tudela ha organizado un concurso de fotografía que se habrá de realizar desde casa con el libro preferido de cada uno. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras y los trabajos podrán enviarse al correo biblioteca@tudela.uned.es hasta el día 8 de abril, a las 13.00 horas. El fallo del jurado se anunciará el 23 de abril con motivo del Día del Libro y el premio será un lote de libros.