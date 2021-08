'Nómados', la opción vital de vivir recorriendo el mundo

Iñaki Mayayo y Camino Fernández inician el 4 de septiembre en Villafranca un viaje en bici por el mundo que, en principio, durará toda su vida

"No es una vuelta al mundo, es un modo de vida en bicicleta". Iñaki Mayayo (24 años) y Camino Fernández (21 años) se miran y sonríen cuando dicen estas palabras, moviendo ambos acompasadamente la cabeza en sentido afirmativo para reafirmar uno la idea del otro. Estos dos jóvenes navarros (de Villafranca y de Ochagavía) han formado juntos el proyecto Nómados saldrán el próximo 4 de septiembre en dirección al Norte para iniciar un viaje que será, si todo va bien, el del resto de sus vidas. "Nos vamos hasta que el cuerpo aguante. Si decimos ahora nuestra intención es que no vamos a volver, pero igual el día de mañana cambiamos. Es un viaje, pero al mismo tiempo es como la vida misma, al día siguiente se te puede cambiar todo y tener que volver. Queremos disfrutar cada día porque no sabemos lo que nos puede pasar. Más que un viaje es la vida", apuntan. Como el nombre del proyecto, la opción es transformarse en nómadas.

El sueño en el que están inmersos se comenzó a tejer hace tres años, cuando ambos se conocieron en Huesca estudiando Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Bien es cierto que a Iñaki participar con 19 años y con su padre en el concurso de ETB El Conquistador del fin del mundo "me cambió la vida, volví con la idea de que , ante todo, quería viajar. Primero fueron viajes de una semana, luego de un mes y finalmente el de tres meses que hicimos juntos Islandia el año pasado. Ahí ya es cuando nos decidimos, vimos documentales de gente que vivía viajando y supimos que es lo que queríamos hacer".

Lejos de echarles para atrás, la pandemia les ha servido para profundizar y preparar mejor sus planes y las dificultades en las fronteras no es algo que les asuste. "Para un viajero que sale dos semanas al año, lo sufriría más que nosotros por el tiempo que le pueden retrasar, pero en nuestro caso, vamos lentos, no nos importa el tiempo y tampoco vamos a coger aviones u otros medios. Iremos además por carreteras secundarias y a la hora de pasar frontera no vamos a coger aviones, sino por carreteras secundarias. Nos atenemos a la normativa y lo más seguro es que el primer año no salgamos de Europa".

Armados de dos bicicletas Giant, sacos de dormir de Aura Poland, alforjas de Crosson, y ropa serigrafiada por la firma villafranquesa Iruña Custom Print, junto con la ayuda económica del Ayuntamiento de Villafranca, aseguran estar más ilusionados que nerviosos por emprender la marcha en esta su nueva vida a la que se ha unido hace varios meses la perra Janu, que les sigue allá donde van. "Hay más ganas que nervios. Los nervios han aparecido hace un mes, cuando pusimos fecha, pero las ganas surgieron hace ya más de un año", afirma Camino. Los patrocinadores tienen un papel muy importante porque les han proporcionado el material necesario para el viaje, para desplazarse y vivir, "nos han dado dos bicicletas pero es casi como si nos hubieran dado alas".

Para Camino la idea de viajar es algo que va unido a la forma de vivir de su familia, "siempre he tenido esta fantasía en la cabeza pero realmente nunca me había propuesto llevarlo a cabo, hasta que me lo propuso Iñaki y decidimos meternos en esto. El espíritu viajero me viene de mi familia con la que he viajado mucho". Pese a ello, reconocen que la familias han pasado por distintas fases hasta aceptar su marcha. Iñaki explica que "las familias con sus más y sus menos nos apoyan. Primero era la fase '¿a dónde vais locos? (era una utopia), luego 'vale pero termináis la carrera antes' y ahora nos animan un montón y casi se vendrían con nosotros".

Una de las cosas que tienen claras es que con los ahorros que han conseguido acumular entre ambos y gastando unos 300 euros al mes "tenemos un margen de tiempo. Nos hemos propuesto ese tiempo para obtener los ingresos que equivalgan a los gastos llevando a cabo nuestro proyecto. De momento nuestra intención es no trabajar para otros sino ahondar en nuestro proyecto Nómados". Ante todo, el objetivo principal de ambos se centra en "compartir momentos y vivencia con gente de todos los lugares del mundo. Está también el factor de la naturaleza, pero lo que nos llama más es la idea de conocer personas de otras culturas y que nos demos cuenta y hacer darse cuenta a la gente que los prejuicios que tenemos que son falsos. El principal objetivo compartir vivencias en todo el mundo".

El próximo 4 de septiembre cuando Nómados inicie su andadura de una nueva vida, que tejerán pedalada a pedalada, lo único que tienen claro es que su dirección es hacia el Norte. "Hasta hace un mes, pensábamos ir hacia el Este de Europa y Asia, pero de repente nos dio por pensar en Noruega, siguiendo la idea que teníamos en la pandemia cuando fuimos a Islandia. Creo que nos decantaremos a Noruega, luego ya veremos si Islandia y América o bajamos por los Urales el Este de Europa, Asia o África. La dirección inicial será el Norte pero como es una vuelta hacia ningún lugar, no vale de mucho decir que vamos hacia el Norte, porque igual yendo hacia el Norte nos vamos hacia el Este. Lo que nos vaya pidiendo el cuerpo". Pese a todo, cada uno tiene un sueño por cumplir en su cabeza, para Camino "el mío recorrer la costa de Italia, debe ser preciosa", para Iñaki "mi viaje objetivo siempre ha sido la Patagonia. El programa me marcó mucho y mi sueño era ir allí, aunque me tocó ir al Caribe. Mi sueño es Ushuaia".