Ana Campillo apuesta por dar "especial impulso a la Atención Primaria"

La nueva gerencia del Área de Salud de Tudela apuesta por "impulsar la atención primaria que tanto ha sufrido en este contexto y avanzar en su integración con la asistencia hospitalaria" como uno de los principales objetivos en su gestión. Así lo ha adelantado la doctora Ana Campillo en la presentación oficial del nuevo equipo directivo de la zona, en el que ella estará como gerente y la doctora María Sanz en la dirección asistencial, en un acto celebrado en el Hospital Reina Sofía al que ha asistido la consejera de Salud, Santos Induráin. Campillo ha destacado en su intervención que "es el momento de reiniciar los proyectos que se quedaron en suspenso por la pandemia y aprovechar los aprendizajes que hemos extraído en esta situación tan dura para mejorar la asistencia sanitaria. Dar especial impulso a la atención primaria y con todo ello mejorar la salud, la accesibilidad y la satisfacción de nuestra población de referencia y de los profesionales". La nueva gerente ha manifestado que entre sus principales motivaciones está la formación de equipos multidisciplinares, "porque consiguen mejorar la capacidad resolutiva y permiten la atención integral a pacientes", ha apuntado, además de algunos retos de cara al futuro como la nueva UCI o la adecuación del Servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía.

En el transcurso de dicho acto se ha dado a conocer, además, la propuesta de Plan Estratégico del Área 2021-2024, que identifica cuatro líneas para mejorar la salud, accesibilidad y satisfacción de su población de referencia en los próximos años. Estas cuatro ejes son las redes asistenciales, la sostenibilidad, las instalaciones y la tecnología y los profesionales.

Ana Campillo sustituye en la gerencia del Área de Salud de Tudela a Ana Beamonte, que se mantiene en el equipo directivo reincorporándose a la jefatura del Servicio de Profesionales. Por su parte, María Sanz sustituye al doctor Daniel Sánchez que había ocupado la dirección médica en los últimos dos años.



En el acto celebrado hoy ha estado también presente el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Gregorio Achutegui, que ha hecho hincapié en que "no bastan los recursos ni las reformas, hay que implicarse cada uno en su nivel, solo así funcionará el sistema. Pido un esfuerzo máximo en la responsabilidad, tarea muy complicada entre manos, salimos de una crisis y puede que estemos entrando en otra". Achutegui ha reconocido los problemas que está teniendo el departamento en encontrar personas para algunos puestos concretos "especialmente en atención primaria" y destaca que "las plazas que en este momento no tengamos cubiertos en atención primaria no es por falta de deseo sino por fata de candidatos". Pese a ello ha apuntado que "estamos abiertos a ofrecer las mejores condiciones". Por último ha asegurado que "vamos a cubrir todas las plazas, no con productividad sino con personas".

Excepto Beamonte y Sánchez, el resto del equipo directivo, formado en su mayoría por mujeres, no ha experimentado cambios. La doctora Sara Magaña y Blanca Sánchez continúan en la Subdirección Médica y Jefatura de Enfermería de Atención Primaria, respectivamente; Luis Pérez Puyo continúa como jefe del Servicio de Gestión Económica; María Teresa Fauste, como jefa del Servicio de Cuidados Asistenciales; César Milagro, jefe del Servicio de Admisión; y Ana Beamonte vuelve a la jefatura del Servicio de Profesionales.

En el acto el equipo directivo saliente ha presentado la propuesta de Plan Estratégico del Área de Salud de Tudela 2021-2024 en el que se ha trabajado en los últimos tres años. El Área de Salud de Tudela ha identificado entre sus factores críticos de éxito (aspectos en los que si los resultados son satisfactorios garantizarán un rendimiento exitoso de la organización) su manejable tamaño, un cierto margen de autonomía y maniobra, una cartera de servicios potente, en comparación con áreas de su mismo nivel, o su posición como área integrada que aglutina Atención Hospitalaria, Atención Primaria y Salud Mental.