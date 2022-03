Tudela suspende la media maratón Estela Navascués

Tudela ha suspendido la media maratón Estela Navascués tras un desencuentro entre la empresa organizadora y la atleta tudelana. Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Tudela a través de un comunicado en el que la concejala de Deportes, Irune García, ha indicado que "el Ayuntamiento de Tudela denegó la autorización a la prueba tras no cumplirse los plazos y acciones precisas para tal autorización". Además ha explicado que la propia atleta tudelana Estela Navascués había manifestado al Consistorio su deseo de no querer vincular este año su nombre a este proyecto que, según la responsable de Deportes "por razones ajenas tanto a ella como al Ayuntamiento, no iba a desarrollarse tal y como se había planteado originalmente".

Por este motivo el Ayuntamiento ha tomado la decisión de apoyar el deseo de Estela Navascués y ya ha informado a la empresa de la suspensión de la misma y desestimado la posibilidad de organizar la concejalía por su propia cuenta la prueba al quedar "desvirtuada en su esencia y abocada a no tener ni la repercusión ni la participación de ediciones anteriores y viendo los incumplimientos en la tramitación de la autorización".

La prueba, que recorre una distancia de 21 kilómetros, se iba a disputar el 24 de abril y estaba enmarcada en la celebración de las Fiestas de la Verdura que organiza la Orden del Volatín. La atleta tudelana Estela Navascués será quien el 19 de abril lance el cohete anunciar de estas celebraciones.