El colegio Huertas Mayores organiza su I Festival de cine con los cortos realizados

tudela – Del primero al último de los 551 escolares. Todos los alumnos y alumnas del colegio público Huertas Mayores de Tudela se han sumergido en la pasión por el cine dentro de una actividad que ha terminado con la organización, la semana que viene, del I Festival de Cine Huertas Mayores.

La actividad se ha llevado a cabo durante el primer trimestre de este año y en el proyecto han participado todas las clases del colegio, es decir desde los 3 a los 11 años, desde Primero de Infantil a Sexto de Primaria. Todo el centro se ha involucrado en el proyecto, no necesiaremente en su aparición en la imagen pero sí en su elaboración, narración, realización, producción o cualquiera de las múltiples tareas que requiere la grabación de un cortometraje.



Según explicaron desde el propio centro, la decisión de hacer un proyecto de cine en el colegio surgió "de manera espontánea. Nos apetecía salir de la rutina de las clases y tratamos de hacer otras cosas en el centro que enriquecieran el currículo escolar de otra manera". Para ello se fue proponiendo a los cursos la idea de poder elaborar cortometrajes y al final todos se animaron a ello.

Así, en el festival se podrán ver títulos que como Silent Movie (5 años), Tu no me mandas (1º B), El valor de la empatía (de 1º C), El Karma (3º A), La unión hace la fuerza (4º A) o El Bosque Maldito (5º C) dentro de una gran variedad de temáticas que van desde la comedia hasta el cine con mensaje y valores, pasando por historias de misterio o de acoso escolar. Su elaboración les ha permitido aprender a trabajar en grupo y adentrarse un poco en la importancia de la narración. Todos los alumnos han podido tener una tarea que les ha hecho partícipes del mismo proyecto desde la creación de un guión, la actuación, la grabación de las escenas, la realización y edición de los videos, o la fabricación del vestuario.

Para la actividad, y de cara al I Festival de Cine Huertas Mayores, se han decorado los pasillos, el hall y las entradas con estatuas de Óscar y distintos motivos cinematográficos.

Durante la semana del 4 al 8 de abril van a poder disfrutar de los 21 cortos qué han sido grabados y también desde fuera del centro se podrán ver en el site qué han preparado para ello y qué estará disponible a partir del día 4 de abril.