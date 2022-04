Anunciata gana el premio de Innovación con su proyecto

tudela – El colegio Anunciata de Tudela ha obtenido este fin de semana en Torremolinos (Málaga) uno de los dos premios a la Innovación en el certamen First Lego League. De esa forma, será uno de los 4 equipos que representan a España. De entre los de todos los países la organización selecciona a 20 que viajarán a Saint Louis (Missouri) en junio para defender su proyecto, algo que no sabrán hasta Semana Santa. Según explicó Amaia Labarta, una de las entrenadoras del grupo de 14 alumnos de entre 12 y 16 años de la Anunciata, "el proyecto científico que presentaron este año es muy bueno, pero en robot no hicieron lo que querían y les falló un poco". Este año, la competición juvenil de la First Lego League tenía como tema el transporte de mercancías, tanto la logística como formas de plantear el almacenamiento, nuevos tipos de embalajes o sistemas de etiquetado. Por este motivo, el equipo de la Anunciata trabajó sobre los almacenes de logística automatizados. "Estuvimos con una empresa de Tudela que tiene problemas porque las telarañas que se forman en los palés paran el sistema. Los sensores detectan un obstáculo y se para". Para ello los alumnos crearon un prototipo que se instala en la estantería y limpia las telarañas antes de que llegue al punto de recogida. La Anunciata reclama ayudas a Educación ya que viajes o inscripción han de asumirlo íntegramente las familias.