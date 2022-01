Olite pide que se mantengan los puestos de trabajo del Palacio Real

El Ayuntamiento de Olite celebró ayer un pleno extraordinario para tratar la adjudicación de la gestión del Palacio Real, la ciudad romana de Andelos, la villa de las Musas y el recinto amurallado de Rada. En él, el PSN, Navarra Suma y Agrupemos-Elkartu no llegaron a un consenso para solicitar al Gobierno de Navarra que cambie su decisión sobre la adjudicación del Palacio Real de Olite. En lo que sí coincidieron los partidos fue en el apoyo a los trabajadores de Guiarte, empresa que se ha encargado hasta ahora de la gestión del Palacio pero que perdió el concurso frente a la catalana Magmacultura, y pidieron la subrogación de los trabajadores, una condición que no se contempla en el pliego de adjudicación.

El PSN, que solicitó la convocatoria del pleno extraordinario, presentó una moción en la que pide al Gobierno de Navarra que rectifique su decisión sobre otorgar estos bienes históricos a la empresa catalana. Un punto con el que no está de acuerdo Agrupemos, por considerar que no es de su competencia. "Aunque apoyamos a la empresa local, esa decisión no está en nuestras manos, el Ayuntamiento de Olite no tendría que entrar ahí", dijo Maite Garbayo, alcaldesa del municipio por Agrupemos, que precisó que "no es moral como Ayuntamiento posicionarse a favor de una empresa".

La moción del PSN, con cinco votos a favor (los tres de los socialistas y dos más de Navarra Suma) salió adelante pese a la oposición de los cuatro ediles de Agrupemos, que no lograron aprobar su texto. Por tanto, la moción del PSN se entregará al Gobierno de Navarra exigiendo la defensa de los trabajadores de la empresa local Guiarte. "No queremos que una empresa de fuera se quede con la gestión del monumento más importante que tiene Navarra", expresó Jorge Bacaicoa, del PSN.

Una de las razones por las que piden la rectificación es que la mayoría de los trabajadores de la empresa navarra son mujeres del entorno rural, y no quieren que pierdan sus puestos de trabajo. "Exigimos la defensa del trabajo de la mujer, una apuesta que ha demostrado la actual empresa", dijo Bacaicoa. Una preocupación que comparten todos los partido que conforman el Ayuntamiento.

Los grupos mostraron también su preocupación por los criterios de evaluación para otorgar la gestión, que son de la opinión de que deberían valorarse más los aspectos sociales y técnicos frente a los económicos. Además, apuntaron que el Gobierno Foral tendría que establecer un alta temeraria para las empresas a la hora de lanzar las ofertas económicas, para controlar así la viabilidad de la gestión. Todos coincidieron también en la buena colaboración que mantiene el Ayuntamiento con Guiarte y temen que esta cambie con la llegada de la nueva empresa.

A pesar de que el partido de Garbayo ve inviable solicitar el cambio de adjudicación al Gobierno, proponen en su enmienda "la gestión pública por parte del Gobierno de todos los recursos turísticos que ofrece Navarra, tanto religiosos como civiles".

Aunque no hubo concordancia en los puntos de las mociones presentadas, todos los partidos quisieron mostrar su apoyo a la empresa local que gestiona este patrimonio y defiende que se mantengan los puestos de trabajo actuales. Los gerentes de Guiarte, Javier Adot y Katrin Setuain, se pronunciaron tras el pleno para agradecer el apoyo que están recibiendo tanto del ayuntamiento como de los vecinos y vecinas de Olite y de la zona.

las mociones

PSN. La propuesta pide al Gobierno de Navarra rectificar su decisión sobre la adjudicación del Palacio Real de Olite a una empresa catalana. Una moción que salió adelante pese a la oposición de Agrupemos al entender que excede las competencias municipales.

Agrupemos. La moción de Agrupemos reclama la gestión pública de los monumentos navarros y el apoyo a la subrogación de los empleados. Una propuesta que no encontró el respaldo de PSN ni Navarra Suma, que suscribieron el texto de los socialistas.