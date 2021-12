Enfado en Olite tras la adjudicación del Palacio a una empresa catalana

Indignación y desconcierto por la adjudicación del Palacio Real de Olite y otras joyas del patrimonio histórico navarro a Magmacultura, una empresa catalana que ha protagonizado conflictos laborales por despidos de sus trabajadores en otros recursos turísticos del Estado.

El contrato para la explotación del Palacio de Olite, Andelos, la villa de las Musas de Arellano y el recinto amurallado de Rada terminó en diciembre 2020, pero se prorrogó un año más a causa de la pandemia.

Al concurso se presentaron la navarra Guiarte, que lleva desde 2006 con la gerencia del Palacio, Dinaplay, una unión temporal de empresas y Magmacultura. Las tres presentaron tres propuestas: técnica, económica y social. En la propuesta técnica se detallaban las visitas, horarios o equipos de trabajo, entre otros asuntos, y Guiarte resultó la más puntuada con 48 puntos sobre 50, mientras que la catalana obtuvo 29,69 y Dinaplay 31,34.

En la propuesta social, que contempla la contratación, las tres empresas obtuvieron una puntuación similar: sobre un total de 15 Guiarte tuvo 14, Magmacultura 15 y Dinaplay 11.

La oferta económica es donde ha destacado la catalana, que ofreció 180.000 euros obteniendo una puntuación 35, la máxima en esta categoría. Esta cifra supone casi cuatro veces más de lo que propuso Guiarte con 51.000 euros, obteniendo 10,03 puntos y por debajo también de Dinaplay, que aportó 100.000, con 19, 44 puntos. Es esta propuesta precisamente la que ha causado polémica, ya que las normas marcan que debía ofrecerse un mínimo de 43.000 euros, pero no establece un máximo.

"Al no haber un tope por encima del dinero que tú puedes poner, no existe un alta temeraria. A pesar de nosotros haber hecho una propuesta técnica casi perfecta, y ellos una muy deficiente, al tener tantísimo dinero, nos han sacado 25 puntos. Es una de nuestras reivindicaciones a la Administración", explica Javier Adot, gerente de Guiarte.

Entre su equipo, ahora hay preocupación e incertidumbre sobre qué va a pasar con sus puestos de trabajo. "Lo hemos vivido con estupefacción y preocupación. En el equipo hay muchas mujeres del entorno rural y no sabemos qué va a pasar", dice Adot. Una preocupación que aumenta al ver la trayectoria de esta empresa, que el año pasado apareció en la prensa catalana por el despido de 230 trabajadores subcontratados en la Sagrada Familia y la casa museo Gaudí. "Cuando empiezas a mirar quienes son y te salen esos despidos y huelgas, te entra la decepción y tristeza de que pueda convertirse en una realidad. Además, es significativo que el patrimonio de navarra se gestione desde fuera", cuenta el gerente.

Adot explica además que la administración les dijo que no había que subrogar a pesar de que la ley sí que obliga a mantenerlo. "Por esa grieta es por dónde ha entrado este tipo de empresa", dice. Ahora, "como subrogarnos es una obligación, hay un problema. Nos han pedido titulaciones para con continúen los que den el perfil y probablemente pidan una reducción del canon".

Este desconcierto llega también hasta el Ayuntamiento de Olite, dónde preocupa que los trabajadores no tengan buenos derechos laborales Palacio. "Guiarte tiene la experiencia de muchos años y sabe cómo funciona. Llevan lugares que no son tan rentables como el Palacio y no tenemos la seguridad de que se vayan a atender correctamente", dice Maite Garbayo, Alcaldesa de Olite. Además, recalca la buena relación que tienen con esta empresa "que colabora con todo lo que necesitamos". "La población de Olite no paga por entrar al Palacio, como ellos no son de aquí no sabemos si se van a mantener esos detalles, dice.

El enfado ha llegado también hasta los vecinos y vecinas de Olite, que no han dudado en crear una página de Change.org para Guiarte continúe en la gerencia. "La gente se ha volcado con las firmas ante esta injusticia. No queremos este tipo de empresa en Olite. Tenemos que premiarles por la gestión que han hecho", dice Natxo Ongay, Director de la Escuela de Música de Olite.

Ahora, los trabajadores de estos lugares turísticos esperan la respuesta del Tribunal Administrativo de Navarra para saber qué ocurrirá con sus puestos de trabajo.

