Y ahora, ¿qué?

En Vox ya no gusta Schwarzenegger

¿Se puede O se debe?

¡Ay, el Twitter!

Carmena se ha cachondeado hoy de los miles de madrileños que se han visto atrapados en #CarmenaAtascaMadrid. Dentro vídeo?? pic.twitter.com/Zdnzx3T1IE — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 18, 2017

Menos amarguras, por favor

Madrid distópico. Van unos cuantos en los últimos meses: pic.twitter.com/86aruXIgkL — Nacho Carretero (@NachoCarretero) January 10, 2021

Iu Forn ha explicado perfectamente en su columna de El Nacional los hechos de los que acusaban aque, finalmente,de absolutamente nada ydespués de haberse exiliado en Bélgica: "España vuelve a ser aquel maravilloso estado de derecho donde cualquier ciudadano puede ser acusado de terrorista sin una puta prueba, puede ir, le pueden arruinar la vida con alegría y al cabo del tiempo que se considere oportuno todo queda en nada. (€) ¿Les sucederá alguna cosa a losque sirvió para sostener esta mandanga?".Es fácil imaginarse ay sus imitadores disfrutando como gorrinos en un lodazal con las películas de€ Hasta esta semana en la queha hablado claro en Twitter sobre Trump y los nazis. Otro mito que se les cae a los de la ultraderecha española que ya no pueden fiarse ni de un republicano en EE.UU.: el diputado de Vox por Madrid, Juan Luis Steegmann, ha sido el que más claro ha tuiteado para su parroquia, como denuncian en El Plural. "Es unaque demuestra eldel exceso de anabolizantes". Así se las gastan.Yo reconozco que para los fachas soy muy mío. Para los de allí y para los de aquí. Nunca dejo de pensar que solo hay una manera de tratarlos: mal. Así quecuando avisa de que la censura aen Twitter, Facebook o Instagram es un. Simplemente porque la libertad de expresión no lo ampara todo y porque las fasicstadas no pueden ser amparadas por nada ni por nadie. Así que, desde mi rincón en el mundo, libre de fachas y sus blanqueadores,con contenido de Qanon tras los altercados" (La Información).Estos días hemos hablado mucho de losen los que acusaba de complicidad al gobierno español ante ladurante una ola de frío o en los que anunciaba preguntas al ministro de Fomento de turno ante una nevada que colapsó carreteras. Pero el del bocachanclismo es un arte universal que puede practicarse en cualquier lugar del mundo y en la sede de cualquier partido político: José Luis Martínez Almeida, que pide hoy l, acusaba en 2017 a Carmena de "cachondearse" de los conductores atascados por un temporal.Un temporal de nieve y frío es peligroso por definición. Pero los momentos de tranquilidad después de las tormentas también sirven paradifícilmente repetibles, y más en una ciudad como, tomada siempre por los coches y la ciudadanía que va apresuradamente de un sitio a otro. Personalmente, he disfrutado mucho con las fotos y los vídeos que me han mandado amigos de allí o de más cerca, o que he visto en las. Y me ha sorprendido la cantidad de cascarrabias (no necesariamente viejos) que han protestado por que se saquen y difundan esas imágenes.