El fútbol, sobre todo, nos explica

No menosprecies a Florentino Pérez

Una cosa sobre la superliga que no tiene nada que ver:

Algo que he aprendido con los años en el mundo empresa es que hay una pregunta que siempre toca responde: ¿todo esto quién lo paga?

Y la Superliga en ningún momento ha respondido a eso. — Sillonbol (@sillonbowl) April 22, 2021

No son los recursos, es el sentido común

Lo que no quieren

La Atalanta anuncia resultados positivos en su balance económico del último ejercicio.



?? Facturación de 188 a 242M

?? Aumento de salarios de 61.6 a 67.5M

?? Aumento de derechos TV hasta los 117.2M entre Champions y Serie A

?? Patrocinios aumentan a 18M



? Beneficio de 57M pic.twitter.com/j1XMGeZ2Ob — Irati Prat (@IratiPratSC) April 22, 2021

Hablemos de la tele, venga

Y más de 600.000 el Betis-Athletic. Ah, que era en abierto. Pues igual tienes ahí la explicación de por qué no se ve el fútbol. https://t.co/8R5L1wdxch — j.j.schultz (@schultz_jj) April 22, 2021

Lo amamos, pero no lo perdonamos

Es tremendo lo mucho que nos gusta el fútbol, con lo mucho que hace "el fútbol" para no gustarnos. — EUMD | Albert Morén (@eumd) April 18, 2021

No voy a escribir la comparación que me sugiere Florentino Pérez esgrimiendo el. Al parecer, los cubes, como cuando compras tu primera vivienda con tu pareja, se habían casado por el banco: Pérez había conseguido una financiación loca pero la viabilidad del negocio aún estaba por ver. El tuitero Sillonbol hacía la pregunta correcta sobre el supernegocio: "¿Todo esto quién lo paga?". ¿Las televisiones? ¿Y quién paga esas mensualidades si no lo hacen los aficionados de proximidad?La Superliga la habían montado los clubs que tiran con pólvora del rey para no tener que competir con los que disparan con más acierto. Joan Laporta ha llegado a calificarla como "una necesidad" porque sin esos recursos no podían seguir compitiendo entre ellos.Niporwifi ponía un buen ejemplo: "El principal problema del fútbol de élite es laque han creado los mismos fundadores de la Superliga. Que Morata ha movido 205 millones de euros en fichajes, por Dios".Lo que no quieren Florentino Pérez o Joan Laporta (que está en este barco por su voluntad) es que venga el Atalanta y les saque los colores en el campo y en los despachos. Sobre este equipo, el periodista Irati Prat tuiteaba un hilo muy clarificador:(un fijo de 15,25 millones a cada equipo, que aumenta a medida que ganan partidos),Insisto en quePero, ¿quién paga a las televisiones? La afición. ¿Y quién paga más, un aficionado al Real Madrid en Madrid o al Liverpool en Liverpool o un aficionado en China, India o EE.UU.? Así que la sangría la iban a sufrir los de siempre, por supuesto. Para colmo de la desfachatez, Pérez o Laporta esgrimían que ya no se ve tanto el fútbol en televisión.Albert Morén se reflexionaba en Twitter:. Para los que somos del Athletic, su frase duele un poco más este mes. Es cierto: amamos el deporte porque nos emociona, y observamos todo lo que rodea al deporte porque es apasionante. Pero no perdonamos todo: ni al Athletic que nos decepciona, ni a la Eurocopa que abandona Bilbao, ni a la Superliga que nos desprecia, ni a la UEFA que dice hablar en nuestro nombre. Se puede recelar de todo ello, seguir amando el fútbol y ser una persona coherente.