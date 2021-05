Lo que aprendimos en Madrid

Madrid es Madrid

Y esta política frentista es una mierda

Y estaría bien que alguien algún día estudie hasta qué punto funcionan las campañas intimidatorias de trolls en tuiter a la hora de que ciertas personas conocidas decidan no mojarse políticamente. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otro momento. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) May 3, 2021

Por ejemplo

1. Alvise Pérez publica unos audios en los que unas personas sin identificar difaman a Pablo Iglesias.

2. Sus bots comienzan a funcionar difundiendo dichos audios y mensajes dirigidos a cambiar la intención de voto de los votantes de Podemos.



Así funciona la ultraderecha. pic.twitter.com/wmUpPIUOyN — Jules (@CensoredJules) May 2, 2021

Esta es una cagada

Y esta, la realidad

Durante la campaña, en muchas ocasiones hemos visto cómo se confundían la capital con la autonomía. Y por supuesto, hemos asistido a cómo querían confundirnos con queAsí serဠSi así lo quieren. En el PP el objetivo es desestabilizar a Sánchez, pero parece que en el PSOE era desestabilizar a Podemos y en Podemos, al PSOE. Un cruce de caminos en plena capital desde el que se observa una centralidad jacobina y difícilmente justificable que empezó con un salto hacia atrás de Iglesias y puede acabar en un efecto arrastre en otros parlamentos y en plena crisis.Ismael Serrano tiene todo el derecho del mundo a ser de Podemos, a decirlo en público y a hacer campaña por su partido. También tiene todo el derecho del mundo a reclamar que el respeto que pide y pedimos para él se tenga a otros artistas que se declaran de otros partidos. Esta es la base de la democracia. Una base que está siendo socavada con fiereza por lo que Serrano llama "trolls" que intentan "intimidar" y coartar la posibilidad de expresarse. El frentismo vive hoy un momento dorado y los cobardes de pseudónimo y dedo señalador están en su salsa. Este aspersor de guano lo paramos entre todos u olerá peor.Pablo Iglesias cree que la política es un pulso constante. Está equivocado. Pero su error no es excusa para el maltrato que él y su familia reciben más allá de la crítica política normal. Un personaje repugnante como Alvise Pérez, que de algún modo obtiene un beneficio por su tarea, le difamó el pasado domingo con supuestos audios exclusivos, y una troupe de cuentas falsas tuitearon el mismo mensaje con el que se hacían pasar por votantes de Podemos que esta vez no votarían. Qué asco. Pero, ¿hay interés real en articular que estos generadores de desinformación puedan ser detenidos, incluso por vía judicial o policial?Insisto: Pablo Iglesias ha sido objeto de una serie de. Punto. Además de eso, es cierto que el líder de Podemos entiende la política de una manera poco recomendable y a veces da la sensación de que su entorno ni siquiera la entiende: la detención hace solo unos días de dos personas que habitualmente ejercen labores de Seguridad en Podemos por participar en una trifulca con la policía durante un mitin es, en sí misma, grave. Y el entorno mediático (La Última Hora) se equivoca cuando intenta aclararla. Colocar fotos de Villarejo para ilustrarlo roza el insulto a la inteligencia.Por supuesto, he escrito la columna antes de que cerraran los colegios electorales, por eso no comentamos ni los resultados ni las reacciones. Tenemos el resto de la semana para hacerlo. Pero sí conozco, a la hora a la que junto estas letras, que "Madrid registra la peor situación de España en sus hospitales con alta ocupación en las UCI" (El Plural). Como viene siendo habitual, "el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha facilitado datos". Y cuando lo hace, como hemos visto en los últimos meses, son parciales y los completa (siempre para mal) meses después, cuando ya no es noticia. Y todo ello sin dar la cara.