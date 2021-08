Las polémicas de cada verano

¿La obra o el autor?

Ah, los fachas y sus cancelaciones y campañas contra los artistas.

Los extremos son igual de peligrosos y despreciables, a ver si nos enteramos. https://t.co/Y0vMYwNmif — Alberto Remírez (@al0re) August 13, 2021

¿Qué les diferencia?

Toda la información: https://t.co/CZ94WnA2hi | @publico_es pic.twitter.com/2eMMnoDyC5 — PeriódicoCLM (@periodicoclm) August 11, 2021

¿Provocador?

Me fascina que esto sea provocador y ofensivo en el año 2021. Qué maravilla. https://t.co/edd0QAbo05 — Crispas (@Crispas) August 14, 2021

No es una polémica: es una ofensa

UP es el único espacio político que ofrece soluciones a los abusos del oligopolio eléctrico. Hay que intervenir el mercado y crear una empresa pública. Para ello hacen falta 2 cosas: valentía y no deberle ni un favor a las eléctricas. Nosotros podemos dar esa batalla, otros no. — PODEMOS (@PODEMOS) August 12, 2021

La cuestión

La cuestión no es si @IbaiLlanos hace periodismo. La cuestión es cuánto periodismo hacemos los periodistas. — La Libreta de Van Gaal (@lalibreta) August 11, 2021

No sé qué pensar a veces, lo confieso una vez más hoy, que retomo la rutina de opinar de cinco temas cada día, por lo menos. Y cuando no sé qué pensar prefiero callarme, una opción cada vez más minoritaria en este mundo en el que podemos escribir lo que se nos ocurra en WhatsApp, Twitter, Facebook o Instagram, al momento. Esa incontinencia la han sufrido eneste verano, pidiendo al Zinemaldi que no otorgue supor las causas abiertas por violencia machista que tiene. Alberto Remírez tiraba de sarcasmo: "Ah, los fachas y sus cancelaciones y campañas contra los artistas".Antes de que en Bildu decidieran hacer público que están a favor de lanadie discutía que lo sucedido en el ayuntamiento de Toledo con el cartel anunciador del concierto de Zahara era un atropello: la imagen del grupo, en la que una corona virginal culminaba la imagen de una mujer que fuma mientras mira a la cámara (solo eso, sí)y el ayuntamiento, gobernado por el PSOE, acabó por prohibir el cartel. Me parece que en este mundo y este momento tan complicado para comunicar y gobernar es urgente dejar deSeguimos: cuando vi laen la cubierta de un yate no me extrañó (ya lo avisa él en su último disco: "Ahora que sobran ceros en el banco me piden que cambie"). Cuando la madre de mis hijos me mostró que, además, varias de las chicas eran sobradamente conocidas, me pareció un juego, una imitación más que una provocación porqueLo que sí me sorprendió es el revuelo. Crispas expresaba en Twitter mejor que yo mi propia impresión: "Me fascina que esto sea provocador y ofensivo en el año 2021. Qué maravilla".Si hay un tema que abandona la arena de la polémica para bañarse en el de la ofensa es elen España (y por extensión, Euskadi), una península soleada regada de ríos y con embalses amortizados. La aparente inacción del gobierno español resulta indignante, pero los que cabrean son los tuits tipo de uno de los partidos de ese gobierno: "UP es el único espacio político que ofrece soluciones a losHay que intervenir el mercado y crear una empresa pública. Para ello hacen falta 2 cosas: valentía y no deberle ni un favor a las eléctricas. Nosotros podemos dar esa batalla, otros, no".Hace mucho tiempo que sé que, así que para evitar el Almax de después, aclaro que me incluyo en la parte señalada por el acertado tuit de La Libreta: "La cuestión no es sihace periodismo. La cuestión es cuánto periodismo hacemos los periodistas". Llanos consigue para su show on-line estar donde todos los periodistas queríamos: en la cena de despedida de Messi con los capitanes del Barcelona y en la presentación en París. Como periodista no me molesta: lo aplaudo y envidio. Lo que me preocupa es que