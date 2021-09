El 90%

Euskadi es uno de los lugares del mundo con la tasa de vacunación más alta: el 90%. Sólo el 2.6% de la población ha rechazado la vacuna o está contraindicada.

Hay 300.000 dosis de sobra ahora. De momento no hay problemas de almacenaje ni de caducidad. Datos de Laida Basurto. — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) September 17, 2021

15 euros

Moncloa, eufórica

Avanza la "relocalización"

Un vasco en el 'New York Times'

Salgo con mi perra en el New York Times.



Me han hecho un reportaje. https://t.co/fSGmDpPHVk pic.twitter.com/wE7X93MJX9 — Ibai (@IbaiLlanos) September 16, 2021

Este tuit de Dani Álvarez resume lo que es hoy una buena noticia: "Euskadi es uno de los lugares del mundo con la tasa de vacunación más alta: el 90%. Sólo el 2.6% de la población ha rechazado la vacuna o está contraindicada. Hay 300.000 dosis de sobra ahora. De momento no hay problemas de almacenaje ni de caducidad. Datos de Laida Basurto". Después de unos inicios difíciles por la escasez en toda Europa,gilipollas, aparte. No es preciso mirar hacia atrás, hacia aquellos agoreros, ni para coger impulso.La subida del SMI solo es una buena noticia y la patronal hace mal en no sumarse a ella. Quien esté pagando el salario mínimo a sus empleadas y empleados no puede poner como excusa 15 euros por persona y mes para amenazar con el cierre: esto no le puede generar más problemas que el aumento del precio de la luz, de los suministros o que su modelo de negocio no esté suficientemente perfilado., que es de lo que se trata, que luego viene una pandemia y te roba un año y medio de vida casi sin darte cuenta.Esta es una buena noticia con aristas: es positivo que ambas partes (porque el Govern ha insistido en que repetirá y ERC ya saca pecho) estén satisfechas con la primera mesa de diálogo entre España y Cataluña, pero cuando una de las partes, y precisamente la que no es independentistas, se muestra "eufórica" (El Independiente), cuidado. Todos nos conocemos y sabemos interpretar los gestos.(no ha pasado ni una semana)ante los desprecios a Turull y Sànchez, y las facilidades a España.En esta columna ya hemos hablado del fenómeno de la relocalización: empresas que abandonaron otras partes de Europa por el sur, y esta región por Oriente, van regresando. Esta semana hemos conocido otro caso significativo: "HP relocaliza una división de software de la India a León". ¿El motivo? "La calidad del trabajo es excepcional" (Eldiario.es). Una vez más, la noticia es buena pero contiene aristas como el "reempobrecimiento" de las zonas en las que se desmontan las plantas. Pero ya somos adultos, pagamos impuestos, tenemos hijos y esas cosas, yIbai Llanos no es un vasco cualquiera: es el vasco con el mejor sentido del espectáculo que hay ahora mismo. Su capacidad para comunicar y, lo que es más importante, conectar con su público, son abrumadoras. Tanto que The New York Times le ha dedicado un reportaje: ¿por qué todo el mundo habla a Ibai Llanos? El medio estadounidense vincula el éxito del streamer con€ Y quien puede encajonarle (esto no es del Times, es mío).