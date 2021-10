No lo olvidaremos

No olvidaremos lo que pasa con la luz

NUEVO RÉCORD DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD | Este jueves el precio medio de la electricidad alcanza los 288,53 €/MWh y supera por primera vez en la historia los 300€/MWh en alguna hora pic.twitter.com/mlbDueTOR4 — El Periódico de la Energía (@Per_Energia) October 6, 2021

No olvidaremos, José Luis

Tampoco lo tuyo, Toni

No olvidamos pero da igual

Yo ya he vivido la lista Falciani, los papeles de Panamá y los de Pandora. Lo que no he vivido es consecuencias. — David ?? (@Kolokotronis__) October 4, 2021

No podemos dejar de tenerlo presente

Yo disiento

Un algoritmo no es peligroso. Lo que es peligroso es el consejo de administración que decide aplicarlo — mmadrigal (@SoyMmadrigal) October 5, 2021

Nunca olvidaremos cómo vivimos la pandemia, pero tendremos que esforzarnos en recordar también lo que pasó después: unadifícilmente justificable mientras asistimos a vaciados de embalses, chantajes de las eléctricas, tonos elevados de sus máximos representantes y exhibiciones de poder como el fichaje de políticos de los partidos que forman el gobierno de coalición para demostrar que quienes toman las decisiones hacen lo que quieren, cuando quieren y con quien quieren. Lo que sucedey deberíamos de actuar en consecuencia.El community manager, quien tiene que dar luz verde a lo que tuitean y quien lo firma, el alcalde de Madrid y portavoz del PP,(lleve o no su cuenta personalmente, tome o no la decisión sobre lo que se publica en su nombre) son responsables de la respuesta indignante por grave a Más Madrid desde su cuenta oficial. Una institución y la primera línea de un partido político no pueden asegurar quey, además, regodearse en mantener desprotegida a una parte de la sociedad. Con ese desprecio, el PP también demuestra que hace política para los suyos.Aunque sea obvio y parezca irrelevante después de exponer ely la chanza ante la posibilidad de aplicar medidas que protejan a parte de la sociedad, tampoco podemos olvidar que hay quien considera que el dinero público está parade personajes comoconvertido en director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Sin que conozcamos qué trabajo desempeña le hemos visto demostrar una ignorancia manifiestapor parte de los españoles e intentando reescribir la historia sin sonrojarse.¿De qué nos sirve acordarnos de los atracos y la prepotencia de las eléctricas? ¿Para qué nos vale que recordemos al alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP regodearse desprotegiendo a parte de la sociedad a la que representa? ¿Qué nos aporta recordar el atrevimiento de Toni Cantó y quien le contrata? ¿Por qué hago el esfuerzo desi ya sabemos que en el siguiente sucederá lo que tuitea David: "Yo ya he vivido la lista Falciani, los papeles de Panamá y los de Pandora."? Solo sé que mejor sería para todos ellos que lo olvidásemos.Lo he escrito en varias columnas durante estos once años, la última vez, hace solo unos días: WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc., no son herramientas perversas, lo que hacen esy nosotros.a cuenta de cómo Facebook supuestamente permitía contenidos de odio porque se viralizaban mejor, recordaba lo que no debemos dejar de tener presente cuando apretamos el botón que nos da acceso a una red social o, casi, a cualquier rincón de Internet: ". Lo que es peligroso es el cque decide aplicarlo".