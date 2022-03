Quienes opten por la rendición de Ucrania que lo digan claramente, pero que asuman también sus consecuencias

Pesadas y pesados de concurso

La final del concurso "Ya te lo explico yo porque tú eres tonto" está muy reñida. A ella han llegado las y el más inteligente, las y el que todo lo sabe, las y el que todo lo ve con claridad, las y el que puede opinar sobre cualquier cosa porque tiene un bagaje vital y una superioridad intelectual fuera de toda duda: Pablo Iglesias, Pilar Rahola e Irantzu Varela se han puesto manos a la obra para explicarnos desde sus tribunas digitales qué supone el bofetón de Will Smith a Chris Rock, para iluminarnos, para marcarnos el camino de lo que está bien. Mañana resolverán lo de Ucrania y el viernes, por fin, la huelga del transporte.





J0der, Pablo, tienes que explicarnos todo? https://t.co/bd0b2bPDNc — Raquel Marcos (@Rakelmarkos) March 28, 2022

La respuesta de Borrell a un eurodiputado de IU que pide dejar de enviar armas a Ucrania: "Piense bien esta frase. "No enviemos armas para no prolongar más la guerra". Cuando dejemos de prolongarla, ¿cómo se acaba?" pic.twitter.com/bISeluRXbB — El HuffPost (@ElHuffPost) March 28, 2022

A todos los q pedís la bajada de los impuestos, deciros q los Reyes Magos son los padres. — Carmen Baños (@carmen_banos) March 25, 2022

No estoy de acuerdo pero me parece bienAunque no esté de acuerdo me parece bien que haya personas que piensen que la solución a la invasión rusa sobre Ucrania es la rendición del país invadido. La masacre, seguramente, se pararía rápidamente pero, ¿qué pasaría después? Al respecto, Josep Borrell respondía a Manu Pineda, eurodiputado de IU, de este modo: "Piense bien esta frase: 'No enviemos armas para no prolongar más la guerra'. Cuando dejemos de prolongarla, ¿cómo se acaba?" (El Huffington Post). Insisto: quienes opten por la rendición que lo digan claramente, sin taparse, pero que lo hagan también asumiendo las consecuencias hoy y mañana.La guerra en el PPLa historia de los mensajes en WhatsApp de Miguel Ángel Rodríguez a Pablo Casado en los que el primero llama al segundo "hijo de puta" y "mierda", para concluir: "Me has demostrado ser mala persona", me interesa bastante menos que la filtración de los mismos a El Mundo solo unos días antes de que Casado deje paso, por fin, a Núñez Feijóo. En mi opinión, todo apunta a que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha sido la fuente porque, ¿qué gana cada bando con que todos conozcamos esta historia en este momento? A Rodríguez su reputación ya le da igual, pero mostrar su arsenal hasta a Núñez Feijóo antes de que entre sí le importa.¿Qué queremos?Tenemos que rescatar a la hostelería, al sector del Transporte, una Sanidad de primera división, una Educación con los mejores medios, un funcionariado muy bien pagado y, al mismo tiempo, una rebaja en los impuestos porque está todo muy caro. Pues aunque no esté de acuerdo con las formas de Carmen Baños, sí lo estoy en el fondo: "A todos los q pedís la bajada de los impuestos, deciros q los Reyes Magos son los padres" (sic). Tiene razón la diputada socialista con su tuit: no podemos actuar como ciudadanas y ciudadanos infantiles y cándidos, que creemos que lo que pedimos no tiene coste.Para promesas, estasNo es menos cierto que vivimos tiempos muy extraños y que la sociedad está muy, muy cansada. Y aferrarnos a ilusiones es una vía de escape perfectamente legítima. También lo es convertir esa ilusión en candidez, pero esto ya tiene sus consecuencias: la policía ha desmontado una especie de escuela de inversiones en criptomonedas con rasgos evidentes de estafa piramidal, pero sus cabecillas siguen activos en sus redes sociales (y prometiendo que volverán), las mismas desde las que captaban a menores que iban haciendo inversiones progresivamente y en las que alardeaban de buena vida, como suele pasar en estos casos.