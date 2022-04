La legión de idiotas

#Rusia habla de "montaje" en #Bucha



Los supervivientes llevan incomunicados del mundo exterior 6 semanas y no tienen tiempo para 'montajes', ellos son los testigo de lo ocurrido y yo les creo a ellos, no a #Lavrov #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/lfm2GJ63r2 — mikel ayestaran (@mikelayestaran) April 4, 2022

Yo no he estado en Bucha para deciros lo que ha pasado, pero si los medios solo cuentan la versión de Ucrania, creo que debemos escuchar también la rusa. https://t.co/xVRAL8EU5Z — Pascual Serrano (@pascual_serrano) April 4, 2022

En su discurso del vencedor, #Orban ha dicho que sus enemigos son:

-Burócratas de Bruselas

-La izquierda liberal húngara

-George Soros

-ONGs

-Medios de comunicación

-Zelensky



¿Hacia dónde va #Hungría? Bastante claro — Ane Irazabal (@AneIrazabal) April 4, 2022

Si pasamos a la península ibérica, André Ventura y Chega no dicen nada, mientras que, ¡sorpresa!, los más entregados a la causa de Orbán son los de Vox. Abascal no ha publicado nada hasta el momento en Twitter, pero en la cuenta oficial de Vox felicitan al líder ultra magiar y... pic.twitter.com/TZ1VgJht78 — Steven Forti (@StevenForti) April 4, 2022

Quienes niegan la, lapor el morro del ejército ruso sobre Ucrania, forman esa "legión de idiotas" de la que nos avisó Umberto Eco, que en las redes sociales de Internet eran capaces de negar la opinión de personas expertas o, en este caso, de periodistas sobre el terreno. Profesionales como Mikel Ayestaran, que hablan con las(lo escribo así porque, según las crónicas, el ejército ruso se ensañó con los hombres), y que, por supuesto, "no tienen tiempo para montajes" después de seis semanas de horror absoluto.Así que, sí,, y no pienso perder ni un segundo en discutir con quienes forman esa legión capaz de negar, desde sus casas, el relato de decenas de periodistas de medios de comunicación de todo el mundo que se juegan la vida en Ucrania. Y me da igual que se llamen, que no es más que una friki, o, que no se ha cortado durante décadas en darnos lecciones de comunicación y ética, para el que la revolución de la comunicación es, atenciónen el lugar de los hechos con fuentes gubernamentales, en este caso, rusas.Me voy a 5W porque, ha visto con sus ojos qué paso y ha hablado con quién lo sufrió, creo que expresa muy bien lo que tiene que suceder, y porque es un medio de comunicación de esos alternativos que tanto gustan a los Serrano y las Talegón, y les pintan la cara: ". Por eso es necesaria una investigación. No para poner los testimonios en tela de juicio, sino para lo contrario: para saber, de forma pormenorizada, qué pasó en Bucha.si la dieron, cuáles son los motivos, quiénes son las víctimas".Es tiempo de periodismo y del mismo modo que durante la pandemia me llevé un chasco con mi propio oficio, la mayoría de los trabajos que estamos viendo durante la invasión rusa dignifican la profesión.este fin de semana en esta tercera guerra mundial latente que vivimos:. Y desde allí ha informado del, también vía Twitter: "En su discurso del vencedor, Orban ha dicho que sus enemigos son: burócratas de Bruselas, la izquierda liberal húngara, George Soros, ONG, medios de comunicación, Zelensky".Orbany, una vez ganadas las elecciones, vuelve a abrazar virtualmente a Putin, que le ha felicitado. Pero según cuenta, el ruso no es el único que se alegra por el húngaro: "y celebra la victoria de Fidesz encantado de la vida, cargando contra Von der Leyen y la UE, además de Soros (€), se ha plantado en Budapest y lleva doce horas celebrando como si no hubiese un mañana la victoria del autócrata húngaro, además de contar lo que ve ahí como si estuviese hablando del paraíso terrenal".