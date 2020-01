Precios de los aparcamientos

Somos usuarios, con plaza (residentes) del aparcamiento de Plaza del Castillo desde el año 2004.

En marzo de 2003 el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña adjudicó la construcción y explotación de dicho aparcamiento a la empresa EYSSA (Estacionamientos y Servicios SA). Para adquirir una plaza se nos cobró la cantidad de 20.686 euros, aplicándonos una cuota mensual, en su día, de 26,39?. Desde el año 2006 la gestión del aparcamiento la lleva Saba SA, y estamos pagando una cuota mensual de 36,07?. Pagando esta cuota, que es la más alta de los aparcamientos del Ayuntamiento, estamos recibiendo un servicio nefasto. La tercera y cuarta planta de este aparcamiento están reservadas para nosotros, los llamados residentes, que en total ocupamos 500 plazas. En la primera y segunda planta hay otras 500 plazas para los que van rotando por horas, días?

Desde la inauguración del aparcamiento, en cuanto llueve, se filtra el agua por el ascensor, entre otros puntos, provocando averías continuas y quedándonos sin servicio durante unos cuantos días. No digamos nada cuando la lluvia es más continua (que en Pamplona sucede muchas veces al año), formándose charcos por doquier y constatamos que llega el agua hasta el cuarto piso.

Debido a todas estas carencias de construcción llevamos 3 meses y medio sin ascensor. Bueno, perdón, hay un ascensor que funciona para las 1.000 plazas que tiene el aparcamiento. El otro ascensor no funciona, está fuera de servicio.

Hoy es el día que todavía ni el Ayuntamiento ni la empresa Saba SA nos han comunicado qué es lo que ocurre con el ascensor averiado. ¿Hasta cuándo no podremos contar con este servicio? ¿Cómo lo van a solucionar y qué medidas van a tomar mientras dure esta situación? La única información que tenemos es de un técnico que estaba valorando y analizando la avería. Según dicho técnico, no puede haber una solución definitiva hasta que no se arreglen las filtraciones.

Conociendo esta información, exigimos que se solucione el problema ya mismo y, mientras tanto, dejen de cobrarnos la cuota por considerar que no estamos recibiendo el servicio por el que estamos pagando una cuota excesiva. Si sumáramos todos los días que no hemos podido hacer uso del ascensor por estar fuera de servicio, sumaría más de un año seguramente.

Para acabar, también queremos recordar que el servicio de limpieza es muy deficiente, y siempre que hay una fiesta o juevincho hay muy malos olores.

Esperando su respuesta.