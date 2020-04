Esencia callada

Muchas veces escribo agradeciendo a las personas voluntarias y profesionales de Anfas, la asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y sus familias. Otras muchas reconociendo a nuestras personas con discapacidad y sus familias. También a nuestros patrocinadores y colaboradores. Y no pienso dejar de hacerlo porque sin todas estas personas no saldríamos adelante ni seríamos quienes somos. Hoy estas líneas intentan reconocer y agradecer a un colectivo que muchas veces es el gran olvidado. No solo en nuestra asociación, sino en todos los sectores de actividad. Ahora que estamos debatiendo sobre aquello que es o no es esencial, creo que hay que poner en valor la ingente tarea que estas personas llevan a cabo. Se trata de una labor callada pero esencial, tal vez no tan agradecida como otras. Constante. Imprescindible. Sin la cual en Anfas no podríamos atender a las personas con discapacidad y sus familias. Ni tampoco a las personas profesionales o voluntarias. Por supuesto, tampoco a nuestros colaboradores. Ni tendríamos estrategias de comunicación. ¿De quién hablo? Trabajemos donde trabajemos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, siempre existe en nuestra organización un departamento sin el cual no podríamos subsistir. Creo que no es necesario decir cuál es. Desde el momento en que nos incorporamos a una entidad, si no hiciesen su trabajo no constaríamos, ni cobraríamos, ni cotizaríamos a la Seguridad Social. Gracias a quienes lo hacen posible. A quienes gestionan las altas y bajas, a quienes confeccionan nuestras nóminas, contabilizan nuestros ingresos y gastos, gestionan los expedientes (incluidos los desgraciadamente tan en boga ERTE), presentan y justifican las subvenciones, hacen de filtro con miles de llamadas, archivan, nos dotan de los recursos que necesitamos, tramitan los cobros y pagos, comunican nuestros logros, necesidades y agradecimientos€ y un sinfín de tareas más, que igual no son tan lucidas como prestar servicios a las personas con discapacidad, liderar equipos, escribir cartas al director€ Pero sin las cuales yo hoy no podría estar haciendo lo que hago. Posiblemente quien lea esta carta tampoco. ¡Gracias, departamento de Administración!