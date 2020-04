El trabajo de Unicef

quisiera empezar estas líneas mandando un mensaje de agradecimiento a los niños/as y adolescentes de Navarra que se están comportando en este confinamiento de manera impecable, muchas gracias, chicos, milla esker.

Poco conocemos de esta pandemia, pero sí que no sabe de fronteras, ni de banderas, ni de religiones, y también sabemos que no nos afecta a todos por igual, aquellos países con millones de niños y jóvenes desarraigados, afectados por guerras, muriendo por causas prevenibles sin acceso a medicamentos y sin servicios esenciales están, sin duda, más cerca de sufrir con más profundidad la pandemia.

A nivel mundial, Unicef lidera las acciones de prevención en los países en desarrollo más afectados, estamos trabajando con nuestros aliados para desarrollar planes de contingencia en países con sistemas de salud más débiles.

En España, desde que comenzó la crisis, estamos trabajando también para garantizar la protección de los niños y sus familias, y nos hemos sumado al llamamiento de las autoridades y del sector sanitario para garantizar la protección de quienes están cuidando de todos nosotros.

Los primeros suministros que proceden de la compra de Unicef España a proveedores oficiales de Naciones Unidas y de la central de suministros en Copenhague ya han llegado y han sido entregados a las autoridades sanitarias.

–418.000 mascarillas.

–1.065.600 pares de guantes.

–100.000 kits de detección del virus.

–Equipos de protección.

–83.000 geles hidroalcohólicos para desinfectar las manos.

Estamos contribuyendo a difundir información rigurosa para poder prevenir el contagio de este virus, hemos puesto a disposición de las familias recursos educativos a través de nuestras redes sociales y nuestra página web, y trabajamos con las autoridades para implementar las medidas necesarias para garantizar la protección de la infancia, especialmente la más vulnerable.

Porque aquí tampoco los impactos de la pandemia son ni van a ser iguales para todos, las familias más vulnerables necesitan una máxima atención para cumplir con la premisa que todos queremos de no dejar a nadie atrás, que el cierre de los colegios no deje sin atención alimenticia a los chicos que en casa no se la pueden garantizar, que la brecha digital no atrase o deje en la cola la educación a una parte de nuestros niños y niñas, que nuestros entornos rurales no se queden aislados por problemas de conexión on line.

No dejar a nadie atrás es mucho más que una frase, es un compromiso que en Unicef nos tomamos muy en serio en todos los rincones del mundo, y también en Navarra, aquí contamos con una herramienta firmada por las entidades sociales y todos los partidos políticos que debemos activar, la alianza por la infancia debe ser a partir de ahora un guion central para priorizar las políticas dirigidas a las niñas, niños y adolescentes.

El día después de la pandemia va a dejar al descubierto muchas de nuestras debilidades, 39 entidades sociales, todos los grupos que conforman el Parlamento de Navarra y el Defensor del Pueblo de Navarra firmamos la Alianza por la Infancia, y nos comprometimos a colocar definitivamente los derechos de la infancia en la agenda de las instituciones navarras, entre ellas figura la construcción de un sistema de protección efectiva de los derechos de la infancia mediante la elaboración de una nueva Ley Foral de Infancia, este es el reto, este es el momento.

En Unicef estamos conjugando nuestra misión internacional con los países más necesitados con iniciativas sociales en nuestro país, en nuestras comunidades y ayuntamientos.

El corazón de nuestro trabajo es salvar las vidas de niños, niñas y adolescentes, y nunca esto había sido tan crucial.

Permitidme que acabe mandando un abrazo enorme a nuestros casi 6.000 socios en Navarra, ellos son el alma de todo lo que hace Unicef, aquí y allí, Gracias milla esker.

Unicef Comité Navarra