Son muchos los medios a través de los cuales nos llegan ideas para que durante el confinamiento podamos ocupar el tiempo de manera que nuestro cuerpo y nuestra mente se vean poco afectados por la obligada reclusión. Hace algunos días, mientras entretenía mi mente con la radio, pude escuchar cómo algunos oyentes dejaban mensajes narrando sus diferentes formas de ocupar las horas de encierro. Nada destacable, lectura, música, actividades con niños, ejercicio, cocina, limpieza, series, películas, videollamadas€ También pude leer a una columnista que nos contaba su agenda, o mejor dicho, comparaba sus expectativas a la hora de confeccionar su agenda diaria con la realidad, y en ella aparecían actividades muy parecidas a las de los radioyentes.Y yo me pregunto, ¿hacen ustedes algo más que no aparezca en la lista? ¿Echan algo de menos? Yo lo tengo muy claro, yo sí echo algo de menos, yo sí dedico tiempo a algo más, al placer. Al placer erótico para ser más conciso, que placeres hay muchos. Supongo que no erraré si pienso que la mayoría de esas personas que llamaban habrán dedicado alguna parte de su tiempo a autocomplacerse, o a compartir revolcones€ o a ambas prácticas€ que otra cosa no, pero tiempo ahora no nos falta.Es cierto que no tiene mucho mérito que yo eche de menos el placer erótico porque desde hace años mi trabajo me mantiene en un continuo contacto con este mundo. Es lo mismo que me ocurre cuando leo o escucho respuestas sobre hobbies y aficiones, me falta el sexo.Y aquí era donde quería llegar, a cubrir esa ausencia. Me gustaría proponer que, a la hora de confeccionar la agenda del confinamiento, se tenga en cuenta que el placer erótico es muy saludable ya sea en solitario o en compañía. La ciencia nos dice que puede ser una fuente de bienestar físico y psicológico porque puede tener efectos analgésicos, favorecer el sueño, mejorar el sistema inmune y la autoestima, reducir el estrés y mejorar el ánimo.Así que desde sexoguay.com os invitamos a hacer un hueco en vuestra a agenda a las prácticas eróticas. Vuestro cuerpo y vuestra mente os lo agradecerá.Por una buena salud sexual. ¡Que todo vaya bien!