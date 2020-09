Los mejores sanitarios los tenemos aquí

He pasado unos días ingresado en el Hospital de Navarra en la Tercera planta del Pabellón H del CHN y por medio de esta carta quisiera agradecer las atenciones recibidas y el cariño de todo el personal de dicha planta. De allí pasé a Hospitalización Domiciliaria. ¡Que gran invento y que comodidad! El personal extraordinario y muy profesional. Ahora estoy terminando el proceso en el centro de salud de Burlada y lo mismo. Se nota que todos estos profesionales son vocacionales.En cuanto a la comida del hospital, todas mis alabanzas, ya que yo, que por trabajo me toca comer y cenar fuera con frecuencia, en multitud de sitios lo he hecho peor. Con todo esto, decir, que, como por mis viajes algo conozco, tenemos una de las mejores sanidades del país. Para mí de 10.Gracias y viva la Sanidad pública. Valoremos y cuidemos lo que tenemos, que visto los vientos que corren por ahí, si no la cuidamos la perderemos.