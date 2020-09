Silencio en el parque de Burlada

Después del confinamiento nos hemos dedicado todos a pasear y ver los encantos de nuestra ciudad y nuestros pueblos. Un día en un paseo con mi hijo por Burlada encontramos en el parque unas voladeras con un montón de aves, tantos años pasando y nunca lo habíamos visto. Hemos ido cada fin de semana para verlo, era la excursión perfecta. Hasta el fin de semana anterior, han quitado la mayoría de las aves. Con la excusa de arreglar el techo, se las han llevado. Y la mayoría no van a volver. Menuda desilusión se ha llevado el crío. Me gustaría que estas palabras lleguen a la alcaldesa, al concejal de turno y a la oposición, que son igual de responsables, porque tienen la capacidad de cuestionar este tipo de actuaciones. Me pregunto quién toma estas decisiones y en base a qué. Creo que deberían ver lo bueno que tiene Burlada, que es el maravilloso parque y las voladeras con los pájaros. Que en esta época nos da la vida. Desde aquí pido al Ayuntamiento de Burlada que piense en los niños, niñas y en nuestros mayores que este tipo de sitios nos hacen olvidar el año tan malo que estamos viviendo.