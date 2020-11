Estella y Merindad, lugar de grandes batallas donde repetidas veces se hizo morder el polvo a los mejores ejércitos de la cuádruple alianza y al centralismo de Madrid. Esto siempre ha sido silenciado con más represión y con más abrazos de Vergara. ¿Por qué?Porque es una de las zonas más abandonadas y con más paro.Porque en la llamada Transición se cometió uno de los crímenes de Estado más salvaje en Montejurra 76. Porque el Museo del Carlismo reflejó la visión de los gobiernos de turno y no admiten ninguna corrección planteada por el Partido Carlista o por algún historiador.Porque se ningunea y se miente deliberadamente imponiendo el decreto de unificación como un hecho real, cuando es demostrable que fue totalmente rechazado por el carlismo de nuestros padres y abuelos.Porque se nos niega una conferencia sobre Iparraguirre en su bicentenario con el argumento de que no encaja.Porque el mausoleo de los generales fusilados en el Puy está totalmente abandonado.Porque Irache, con la historia que encierran sus paredes, está abandonado por todas las administraciones.Porque no se emplea la historia de toda la Merindad como fuente de cultura y de un posible motor económico.¿Por qué este abandono institucional?En tiempos no muy lejanos se quemaban nuestros pueblos y sus cosechas porque se apoyaba el ejército carlista. Este abandono y ninguneo es otra forma de quemar nuestra tierra y nuestras cosechas. ¿Será por venganza política? Es muy probable.