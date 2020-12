Habrá a quien le sorprenda oírme decir esto, pero es así señores políticos, tengo que pedirles disculpas y darles la razón, nuestros atletas no necesitan una pista cubierta, y la prueba la tenemos en los recientes Campeonatos de España Sub16, en los que dos de nuestros representantes se han alzado con el oro, con unas marcas impresionantes, récord de España incluido.A la vista de estos resultados está claro que la pista cubierta es totalmente innecesaria. Bueno, por si acaso, quiero aclarar que esto es broma, no vaya a ser que alguno se lo tome en serio. Llega un momento que uno ya no sabe qué pensar de nuestros representantes políticos. Feliz Navidad y año 2021.