La zona vascófona, convertida en zona 'no vascófona'

La Ley Foral 18/1986 del Euskara establece que el euskara, en la zona vascófona, tiene que ser obligatoriamente exigible o mérito:"En el ámbito de sus respectivas competencias, cada Administración especificará las plazas para las que sea preceptivo el conocimiento del euskera, y para las demás se considerará como mérito cualificado entre otros" (artículo 15.2).Pues sistemáticamente lo infringe el Gobierno de Navarra, ya que no puntúa el euskara fuera de Osasunbidea. Y fuera de Osasunbidea ya tiene puestos de trabajo en la zona vascófona y la mayoría de las veces no tienen perfil bilingüe. Pero esos puestos los cubre por medio de oposición y, como en las oposiciones no se valoran los méritos (sí en los concursos-oposición), pues no valora el conocimiento del euskara.Por desgracia, el Defensor del Pueblo da por buena esa infracción de la Ley (en los expedientes Q20/464 y Q20/1013). Por tanto, ¿eso es sólo aplicable para los ayuntamientos? ¿O la Ley es sólo aplicable cuando es para perjudicar al euskara?Este Gobierno de Navarra, por primera vez, valora el alemán y no el euskara en los concursos-oposición de la zona mixta, y así la zona mixta la ha convertido en zona no vascófona (el Consejo de Navarra, en cambio, consideró legal puntuar el euskara en la zona no vascófona). No suficiente con eso, y desde hace mucho tiempo, la zona vascófona la tiene convertida en zona no vascófona fuera de los centros de salud.En la zona vascófona no cumple la Ley el Gobierno de María Chivite, no la cumplía el Gobierno de Uxue Barkos y tampoco los gobiernos anteriores de UPN. La zonificación que estableció la Ley del Euskara de 1986 está desapareciendo en la práctica, pero no en el sentido que reclama el movimiento euskaltzale. El Gobierno de Navarra ha convertido toda Navarra en zona no euskalduna en casi todas las convocatorias de puestos de trabajo (no valora el conocimiento del euskara).